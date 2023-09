Brutal : l’une des plus grandes bêtes Xiaomi bénéficie d’une remise de 430 euros.

Tu as la chance de remporter un Xiaomi haut de gamme avec une remise spectaculaire.

Les caméras du Xiaomi 13.

Il s’est écoulé un certain temps depuis sa sortie, mais le Xiaomi 13 reste une bête avec laquelle vous apprécierez au maximum. Grâce à l’une des offres d’AliExpress, vous pouvez l’avoir chez vous avec une remise de 430 euros, vous avez une excellente opportunité. Vous devez simplement appliquer le coupon ES60 pour profiter d’une réduction épique.

Le smartphone chinois est arrivé sur le marché pour près de 1 000 euros et continue de coûter un peu respectable 799 euros dans le store officiel de Xiaomi, vous avez l’un des meilleurs prix que nous ayons vus jusqu’à présent. Avec le Xiaomi 13, vous ne manquerez de rien, je vous assure, c’est un achat tout simplement spectaculaire.

Xiaomi 13 (256 GB)

Achetez une véritable bête au meilleur prix

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran OLED de 6,36″, résolution Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Xiaomi fait vraiment bien depuis des années avec les écrans de ses terminaux, avec ce 13, vous pourrez profiter au maximum de vos films préférés. Son panneau frôle l’excellence, avec une diagonale de 6,36 pouces, technologie AMOLED, résolution Full HD et 120 Hz de taux de rafraîchissement. Il n’a rien à envier aux meilleurs du panorama Android.

Le processeur n’est pas non plus en reste, une véritable bête créée par Qualcomm. Le Snapdragon 8 Gen2 fera fonctionner à pleine vitesse tous les jeux ou applications qui se trouvent devant lui, aussi exigeants soient-ils. De plus, il fonce tout droit avec ses intéressants 8 Go de RAM.

Et que dire de son arrière ? Nous n’oublions pas le triple appareil photo avec lequel arrive ce Xiaomi. Il intègre un capteur principal de 54 mégapixels, un grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Prenez des photos sans crainte, vous obtiendrez de superbes résultats où que vous soyez.

Xiaomi 13 (256 GB)

En cette année 2023, il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour avoir un haut de gamme avec des fonctionnalités de pointe. Ce Xiaomi arrive avec une fiche sur laquelle vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, il vous accompagnera pendant des années en vous offrant les meilleures performances. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps, l’offre pourrait disparaître à tout moment.

