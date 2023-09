Microsoft travaille à proposer le streaming de jeux PC via Xbox Cloud Gaming

Nouveaux systèmes pour Xbox Cloud Gaming.

Le jeu en cloud Xbox nous permet de jouer sur des téléphones, tablettes et autres appareils

Le jeu en cloud continue de se développer sans trouver de limite. Malgré le projet Google Stadia avorté, il ne fait aucun doute que le jeu en streaming est l’un des marchés les plus intéressants de l’industrie en vue de l’avenir, d’autant plus que Microsoft envisage de donner à Xbox Cloud Gaming également une base de support pour les PC, en plus de celle actuelle avec Xbox Series X comme base.

Un nouveau pas en avant pour Xbox Cloud Gaming

Ces informations ont été découvertes grâce à l’affaire FTC contre Microsoft, dans le litige concernant l’acquisition d’Activision Blizzard, un achat de très grande envergure qui a activé les alertes et les mécanismes antitrust pour garantir que cette acquisition soit bénéfique à long terme pour le marché et les consommateurs. Mais grâce à cela, les tests et les documents utilisés dans le cadre de l’affaire, et qui sont pleinement accessibles, révèlent l’intention de Microsoft d’utiliser des PC pour le jeu en cloud.

Cela constituerait un bond important dans la couverture des services offerts par Xbox Cloud Gaming, car sa principale limitation actuelle est que son matériel de base, c’est-à-dire les plateformes sur lesquelles le jeu est reproduit, est composé de Xbox Series X, et il y a également de nombreux titres exclusifs sur PC qui pourraient ainsi faire définitivement le saut vers le jeu en cloud par le biais du système de Microsoft.

Le jeu en cloud, le prochain marché à conquérir

Google a peut-être été en avance sur son temps, car Stadia à moyen terme, compte tenu de la tendance de l’industrie, aurait peut-être mieux fonctionné que ce qu’il a fait pendant ses rares années de support. En réalité, Jim Ryan, actuel visage visible de PlayStation, a exprimé une plus grande préoccupation pour le jeu en cloud que pour les franchises cumulées par Microsoft lors de l’achat d’Activision Blizzard.

Et c’est que le jeu à distance est de plus en plus mentionné. Xbox Cloud Gaming est sur le marché depuis un certain temps et compte de plus en plus d’adeptes dans son créneau, Sony souhaite également améliorer ses services de streaming et, dans un domaine parallèle, va lancer le PlayStation Portal pour stimuler le jeu en cloud avec notre propre console, et d’autres systèmes tels que GeForce Now de NVIDIA connaissent également un grand succès à l’heure actuelle.

