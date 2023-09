HMD Global lancera ses propres mobiles sans la marque Nokia

Nokia vit une seconde jeunesse en ce qui concerne la fabrication de téléphones mobiles. Aujourd’hui, en 2023, l’entreprise continue de lancer des modèles étonnamment bons. Elle s’est même permis de ressusciter des modèles de son passé avec une intéressante touche d’innovation, comme le Nokia 130M, un mélange de téléphone mobile et de lecteur MP3 promettant un mois d’autonomie.

Ce que beaucoup de gens semblent ignorer, c’est que ces téléphones que nous voyons sortir sous le nom de la marque mythique sont fabriqués par une entreprise appelée HMD Global. Comme l’explique FoneArena, cette société a annoncé son intention de lancer des smartphones avec ses propres initiales, en plus de continuer à fabriquer pour Nokia.

Jean-François Baril, cofondateur, président et PDG de HMD, a été chargé d’annoncer les intentions de l’entreprise. Selon le dirigeant, ils vont bientôt lancer un nouveau portefeuille de dispositifs HMD. Voici ce que Baril a déclaré dans le communiqué envoyé aux médias :

Ce fut un merveilleux voyage en tant que « HMD – la maison des téléphones Nokia », une position exclusive que nous avons occupée au cours des six dernières années. Nous sommes maintenant le fabricant de smartphones 5G qui a connu la plus forte croissance d’une année à l’autre, leader en matière de durabilité avec nos appareils réparables, et le choix principal de ceux qui veulent se désintoxiquer numériquement. Nous sommes maintenant prêts à franchir la prochaine étape de notre voyage : entrer sur le marché de manière indépendante en tant qu’acteur qui aspire à créer un nouveau monde pour les télécommunications axées sur les besoins du consommateur.