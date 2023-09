Le principal responsable de Windows et Surface quitte Microsoft après près de 20 ans dans l’entreprise

Panos Panay, chef de produit chez Microsoft et membre de l’entreprise depuis près de 20 ans, a annoncé qu’il quitte l’entreprise. Le CPO lui-même l’a confirmé via son profil sur le réseau social X, sans révéler quelle sera sa prochaine mission.

Panay, qui a rejoint Microsoft en 2004, était responsable de projets tels que Surface, et lors des derniers grands événements de l’entreprise, il avait été chargé de présenter au monde des produits tels que Surface Neo ou Surface Duo. En réalité, Panos lui-même devait annoncer les dernières avancées en matière d’IA lors de l’événement que Microsoft tiendra le 21 septembre prochain.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, a tenu à remercier Panay pour son travail chez Microsoft tout au long de ces années, soulignant son leadership, son support et les progrès réalisés avec les clients et les partenaires. De plus, le PDG de l’entreprise a annoncé que Yusuf Mehdi sera chargé de diriger les activités de Windows et Surface à partir de maintenant.

After 19 incredible years at Microsoft, I’ve decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with.

