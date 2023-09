Le Samsung Galaxy S23 FE n’a plus de secrets : cette vidéo révèle tous les détails de sa conception

Il semble enfin que nous aurons le Samsung Galaxy S23 FE selon une fuite, dans laquelle nous avons également pu voir son apparence en détail.

Samsung Galaxy S21 FE, dernier membre à ce jour des petits haut de gamme de Samsung.

Après ce qui semblait être une période d’incertitude où son avenir était redouté, il semble que nous verrons enfin un Samsung Galaxy S23 FE. Nous avions déjà eu de petites fuites concernant l’appareil, comme par exemple une qui indiquait que son prix serait inférieur à celui de son prédécesseur.

Maintenant, nous pouvons enfin voir l’appareil dans toute sa splendeur. Une vidéo partagée sur X (le réseau social auparavant connu sous le nom de Twitter) par Evan Blass nous permet de découvrir en détail l’apparence de ce Galaxy S23 compact, en nous laissant quelques détails qui nous ont plu et d’autres moins.

Voici le Samsung Galaxy S23 FE

D’après ce que nous pouvons voir dans la vidéo partagée par Blass sur le réseau social, nous avons affaire à un téléphone compact avec un cadre en aluminium aux bords arrondis, avec un dos en verre qui reprend la disposition des caméras de ses grands frères (S23 et S23+). Les fuites indiquent qu’il pourrait avoir les mêmes capteurs que ces modèles plus grands, mais nous n’avons pas encore de confirmation à ce sujet.

A l’avant, nous trouvons l’écran et l’appareil photo selfie, mais il y a un détail ici qui ne nous a pas vraiment enchanté. Les bordures restantes en haut et en bas de la façade semblent être excessivement grandes par rapport aux autres modèles de la famille. Et connaissant la réputation d’Evan Blass, nous n’avons aucune raison de douter de cette fuite.

Sur le côté droit du téléphone, nous trouvons les boutons d’alimentation et de volume, tandis que sur le côté gauche se trouve le slot pour la carte SIM. Il n’y a pas de surprises ici. Nous supposons que le haut-parleur et le microphone se trouvent en bas, mais nous n’avons pas de confirmation visuelle à ce sujet.

Il est intéressant de rappeler que, selon les fuites, il est possible que ce terminal perde le processeur Qualcomm au profit d’un Exynos, ce qui entraînerait une perte significative d’autonomie par rapport à ses grands frères.

Pour l’instant, on ne sait rien d’autre sur ce terminal, nous resterons donc attentifs aux nouvelles qui pourraient arriver.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :