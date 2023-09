Les performances de Nintendo Switch 2 seraient comparables à celles d’une PlayStation 4

Selon des informations apparues dans une chaîne de courriels entre Activision et Nintendo, les performances de la Nintendo Switch 2 vont être très sérieuses.

La Nintendo Switch 2 surpassera largement sa prédécesseur.

La Nintendo Switch 2 est très proche. D’après ce que nous savons jusqu’à présent, la Gran N l’aurait déjà montrée en privé à son propre personnel de développement lors d’une réunion privée. Cette console serait le successeur de la Nintendo Switch, qui continue de connaître un grand succès en termes de ventes.

Maintenant, comme nous pouvons le lire sur The Verge, l’une des rares choses que l’on sait sur la Nintendo Switch 2 est que ses performances auraient considérablement augmenté pour être comparables à celles de la PS4 ou de la Xbox One. Apparemment, les destinataires de ces informations auraient été Activision, qui auraient échangé plusieurs courriels et documents avec Nintendo depuis décembre 2022 concernant la nouvelle Switch.

Une nouvelle génération de Nintendo Switch très prometteuse

La chaîne de courriels échangés entre les deux parties, dont les documents ont été dévoilés par le média cité, comporte de nombreuses parties censurées. Cependant, il y a quelque chose que nous pouvons lire, qui a attiré beaucoup notre attention et que nous prenons comme un signe qu’il y a des choses très importantes à venir :

Étant donné la proximité avec les plates-formes de huitième génération en termes de performances et nos offres précédentes sur PS4 et Xbox One, il est raisonnable de supposer que nous pourrions faire quelque chose d’accrocheur pour le Switch NG également. Il serait utile d’avoir un accès précoce à des prototypes de stations de travail de développement et de les montrer le plus tôt possible.

« Switch NG » fait référence au nom interne donné à la console dans cette chaîne de messages ; Switch Nouvelle Génération. Apparemment, la Gran N prépare depuis un certain temps les développeurs clés (comme Activision) pour ce que sera la Nintendo Switch 2, qui devrait être lancée en 2024.

Nous maintenons que pour l’instant, la console a été montrée en privé à un groupe de développeurs de confiance, comme nous l’avons dit au début de l’article, et qu’à présent il y a plus de questions que de réponses quant à son apparence.

Une chose est claire : si c’est une console hybride (comme l’actuelle) et qu’elle offre les performances d’une PS4 / Xbox One en mode portable, faites attention car nous pourrions être face à une véritable révolution en termes de jeu portable. Si avec cette augmentation de performances Nintendo parvient à se passer des downgrades pour inciter les éditeurs tiers à sortir des jeux pour la nouvelle Switch, que Microsoft et Sony se préparent.

