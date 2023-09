Cette tablette monstrueuse de Samsung coule déjà: Snapdragon 8 Gen 2, S Pen et chargeur 45W en cadeau

Si vous recherchez une tablette offrant la meilleure expérience du marché, celle-ci de Samsung bénéficie d’une réduction de 100 euros et est livrée avec un super cadeau.

Vous pouvez économiser 100 euros sur l’achat de cette Galaxy Tab de haute qualité // Image : Urban Techno.

Elle vient de sortir sur le marché, mais il ne fait aucun doute que la Samsung Galaxy Tab S9 est l’une des meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter. Elle dispose d’un écran d’excellente qualité, d’une puissance suprême grâce au Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et du S Pen très pratique pour dessiner, prendre des notes ou retoucher vos images. Si vous recherchez une tablette offrant la meilleure expérience, c’est l’occasion parfaite, car la Galaxy Tab S9 tombée à 799 euros sur Amazon.

Elle n’est sur le marché que depuis un peu plus d’un mois, mais vous pouvez déjà économiser 100 euros sur l’achat de cette tablette Samsung. Attention, la réduction est disponible pour les deux modèles, aussi bien celui de 128 Go que celui de 256 Go. Il vous suffit d’activer la case à cocher « Appliquer un coupon de 100€ » et de procéder à l’achat normalement. En plus de cette réduction de 100 euros, la Galaxy Tab S9 est livrée avec un chargeur de 45W d’une valeur de 49,90 euros de Samsung. L’économie est donc encore plus grande.

Une autre option est d’acheter la Galaxy Tab S9 dans la boutique officielle de Samsung. Son prix passe seulement à 849 euros, mais elle est accompagnée d’un étui clavier d’une valeur de 230 euros. Les deux alternatives sont très bonnes pour vous procurer une tablette haute capacité qui deviendra votre meilleur compagnon de travail, d’étude, de jeu ou de visionnage de séries, voyons pourquoi.

Achetez l’excellente Galaxy Tab S9 pour 100 euros de moins

L’expérience offerte par cette Samsung Galaxy Tab S9 est excellente, il n’y a aucune tâche que vous ne puissiez pas réaliser avec elle. La puissance du Snapdragon 8 Gen facilite son utilisation pour jouer, regarder du contenu multimédia, éditer des vidéos, prendre des notes, lire ou simplement rechercher des informations sur Internet. Si les 128 Go ou les 256 Go ne vous suffisent pas, vous pouvez les étendre avec une carte microSD jusqu’à 1 To.

Les utilisations de la Galaxy Tab S9 sont enrichies grâce à la présence du S Pen, le stylet optique de Samsung. Cet accessoire, inclus dans la boîte, facilite les tâches de dessin, de prise de notes et de retouche. J’ai eu l’occasion de le tester et je peux vous assurer qu’il s’agit d’un stylet optique de grande qualité, semblable à un stylo traditionnel. De plus, la tablette est équipée de One UI 5.1.1 basé sur Android 13, un logiciel rempli de fonctionnalités utiles telles que le mode multitâche.

Notez qu’elle bénéficie de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité, ce qui lui permet de rester à jour pendant de nombreuses années.

La qualité de la Galaxy Tab S9 se reflète également dans son écran Dynamic AMOLED de 11 pouces, d’une résolution de 2560 x 1600 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les images affichées par cet écran sont excellentes, tant en termes de netteté que de couleurs et de fluidité. De plus, il a une luminosité suffisante pour être visible à la fois en intérieur et en extérieur. Au fait, c’est sur cet écran que se trouve le lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller le système.

Sur l’écran, vous pouvez également visualiser les photos, vidéos et appels vidéo que vous pouvez réaliser avec la Galaxy Tab S9. En effet, elle est équipée d’un appareil photo arrière de 13 MP et d’un appareil photo frontal de 12 MP qui vous seront très utiles. En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 8 400 mAh tient parfaitement une journée d’utilisation, même lorsque vous êtes très exigeant. Elle prend en charge la charge rapide de 45W, avec un chargeur inclus si vous achetez la Galaxy Tab S9 sur Amazon.

La Samsung Galaxy Tab S9 peut également se targuer d’être une tablette extrêmement fine (5,5 mm) et légère (500 grammes). Ce sont deux aspects très importants, car ils vous permettent de l’utiliser pendant des heures sans qu’elle ne devienne inconfortable. Le design de la tablette se distingue par sa simplicité sur le plan esthétique, avec une zone magnétique à l’arrière où vous pouvez placer le S Pen pour le recharger.

Écran, puissance, autonomie, système d’exploitation… La Galaxy Tab S9 brille dans de nombreux domaines, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter maintenant qu’elle bénéficie d’une réduction de 100 euros sur Amazon, avec un chargeur inclus. Vous pouvez également l’acheter dans la boutique officielle de Samsung, où elle bénéficie d’une réduction de 50 euros et est livrée avec un étui clavier en cadeau.

