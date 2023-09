Le bouton de votre téléphone portable Xiaomi que vous devez appuyer 5 fois en cas d’urgence : recommandé même par la police

Combien de fois appuyez-vous sur le bouton d’alimentation / verrouillage de votre smartphone tout au long de la journée? Ce bouton, sur lequel vous pouvez mapper des raccourcis vers l’appareil photo et autres, peut également vous être utile en cas d’urgence pour contacter les services d’urgence en seulement 5 pressions.

Comme la police nationale espagnole recommande sur TikTok, avoir cette fonctionnalité activée et prête, propre à Android – vous n’avez rien à installer -, peut être crucial pour avertir les autorités. Nous vous expliquerons où cela se trouve dans MIUI et comment le configurer.

Bouton SOS d’urgence de votre téléphone

Certaines fonctionnalités de l’application Urgences, telles que l’alerte d’urgence, la détection d’accidents de voiture et les alertes de crise, nécessitent l’activation des autorisations et services de localisation. Avec la fonctionnalité Partager l’emplacement, vous pouvez montrer aux autres personnes la localisation en temps réel de vos appareils. Ces personnes peuvent voir votre nom, votre photo et votre emplacement en temps réel sur plusieurs produits Google, y compris Google Maps.

Si vous vous trouvez dans une situation d’urgence, vous pouvez utiliser votre téléphone pour déclencher des actions d’urgence, telles que demander de l’aide, partager votre emplacement avec vos contacts d’urgence, informer les autorités et enregistrer des vidéos. La seule condition est que le terminal doit avoir Android 12 (MIUI 13) ou une version supérieure:

Configurer et activer Urgence SOS

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Xiaomi, POCO ou Redmi. Touchez Sécurité et urgences Dans cette section, recherchez Urgence SOS. En bas à droite, touchez Démarrer la configuration. Si vous avez besoin d’aide, votre téléphone peut lancer les actions d’urgence

Pour configurer le numéro des services d’urgence

Touchez Démarrer Si vous devez changer le numéro d’urgence local, touchez Changer de numéro. Lorsque vous avez le bon numéro local, touchez Suivant.

Pour partager vos informations de localisation et envoyer des mises à jour à vos contacts d’urgence

Touchez Démarrer la configuration puis Configurer Touchez Ajouter un contact Choisissez le contact avec lequel vous souhaitez partager des informations en cas d’urgence. Choisissez les informations que vous souhaitez qu’Urgence SOS partage avec votre contact d’urgence. Touchez Suivant.

Pour partager votre emplacement en cas d’urgence

Vous devez autoriser l’application Urgences à y accéder pendant que vous l’utilisez:

Touchez Suivant Cliquez sur Pendant l’utilisation de l’application.

Pour qu’Urgence SOS déclenche un enregistrement d’urgence pendant que vous continuez à utiliser d’autres fonctions du téléphone

Faites défiler vers le bas Touchez Démarrer la configuration. Si vous voulez enregistrer une vidéo d’urgence, touchez Activer puis Pendant l’utilisation de l’application Vous pouvez partager automatiquement la vidéo avec vos contacts d’urgence une fois qu’une sauvegarde a été créée sur votre appareil. Pour ce faire, sélectionnez Partager automatiquement après la sauvegarde, puis Suivant.

Pour lancer les actions d’urgence SOS

Sélectionnez Maintenir enfoncé pour lancer les actions. Sélectionnez Lancer les actions immédiatement après le compte à rebours Si vous voulez qu’une alarme sonne avec cette option, activez Sonnerie d’alarme. Touchez Terminé.

Choisissez comment lancer Urgence SOS

Vous pouvez configurer Urgence SOS pour que les actions d’urgence se lancent automatiquement ou vous pouvez demander une confirmation avant qu’elles ne se lancent.

Ouvrez l’application Paramètres de votre téléphone.

de votre téléphone. Touchez Sécurité et urgences puis Urgence SOS.

puis Dans « Comment ça marche », touchez l’icône Paramètres.

Pour ajouter une confirmation avant de lancer une action d’urgence, touchez Maintenir enfoncé pour lancer les actions.

Pour lancer automatiquement les actions d’urgence après un compte à rebours de 5 secondes, touchez Lancer les actions automatiquement.



