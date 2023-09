Confirmé le retour de Wear OS chez Xiaomi : le teaser du prochain Xiaomi Watch 2 Pro le révèle

Septembre est un mois préféré et idéal pour présenter de nouveaux modèles d’appareils électroniques. Et si on ne le dit pas à Xiaomi, qui fait déjà monter la température pour la semaine prochaine, date à laquelle il nous présentera sa famille Xiaomi 13T et, d’après ce qu’il vient de suggérer sur les réseaux, quelque chose de plus.

Et c’est que le 13T ne viendra pas seul, car il sera accompagné de la présentation de la Watch 2 Pro de Xiaomi, la prochaine montre intelligente du géant technologique et successeur de la réussie Watch S1 Pro. Mais il y a quelque chose de plus, car non seulement cette famille de montres revient, mais aussi un vieil ami revient à la maison.

Date de présentation de la Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi Watch 2 Pro ? Ou Xiaomi Watch S2 Pro ? Quel que soit son nom final, cette montre intelligente est censée succéder à la Watch S1 Pro de Xiaomi, montre intelligente que Xiaomi a présentée en 2022 et qui est devenue un haut de gamme dans le catalogue de l’entreprise, tant en termes de puissance que de finition et de fonctionnalités. Mais après plus d’un an de service, et compte tenu de la rapidité de notre époque, il est temps de le mettre à jour.

Le résultat est une Watch 2 Pro que Xiaomi vient de montrer sur Twitter. Enfin, c’était plutôt un teaser, mais inattendu et avec deux surprises. La première est qu’elle indique clairement une date, le prochain mardi 26 septembre, ce qui signifie que la Watch 2 Pro sera présentée lors du même événement que le Xiaomi 13T très attendu. Et l’autre, encore plus inattendue.

Wear OS de retour chez Xiaomi sur la Watch 2 Pro

Wear OS, anciennement connu sous le nom d’Android Wear, est en effet une version du système d’exploitation Android adaptée aux montres intelligentes, aux smartbands et aux autres dispositifs portables. La Xiaomi Mi Watch, une montre intelligente présentée en 2021, était la seule montre de l’entreprise à utiliser Wear OS, et seulement en Chine, car elle n’est pas sortie à l’échelle mondiale.

Mais cela semble changer, car le teaser vu sur Twitter concernant la montre indique clairement « Wear OS by Google », ce qui signifie que le système d’exploitation adapté aux dispositifs portables revient chez Xiaomi. Il y a plus d’informations connues sur la Watch 2 Pro, y compris son prix, mais étant donné qu’elles ont fuité et ne sont pas officielles, il faut les prendre avec des pincettes jusqu’à sa présentation officielle, qui aura lieu dans 8 jours.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :