Maintenant qu’ils ont l’USB-C, est-ce une bonne idée d’acheter des AirPods pour un Android?

Les AirPods Pro 2 incluent désormais un étui de charge avec USB-C. Mais est-ce une bonne idée de les acheter si vous avez un Android?

Les AirPods Pro 2 avec USB Type C, connectés à un smartphone Android

Ce fut l’une des annonces qui a passé le plus inaperçue lors du dernier Keynote d’Apple où ont également été présentés les iPhone 15, mais l’arrivée des AirPods Pro 2 avec USB type C inclus dans leur étui de charge a constitué une étape importante pour Apple dans son objectif de compléter la transition vers le chargeur unique, en abandonnant définitivement la technologie Lightning.

AirPods Pro 2 avec étui de charge USB-C

Maintenant, les AirPods de deuxième génération sont déjà équipés d’un étui de charge qui utilise le même port que la grande majorité des appareils Android disponibles sur le marché, de sorte qu’il y en a qui peuvent penser que, maintenant, les AirPods sont une bonne option pour les utilisateurs d’Android. Mais est-ce vraiment le cas?

Malgré l’USB-C, les AirPods Pro 2 ne sont toujours pas idéaux pour une utilisation avec Android

Comme tous les écouteurs Bluetooth disponibles sur le marché, les AirPods Pro sont compatibles avec Android depuis la première génération. Tout utilisateur d’un téléphone Android, quelle que soit sa marque, a la possibilité de connecter les AirPods à son téléphone via Bluetooth et d’écouter de la musique, en profitant de la bonne qualité sonore des écouteurs Apple.

Maintenant, en plus, grâce à l’inclusion de l’USB-C dans l’étui de charge des AirPods Pro 2, il est également possible d’utiliser le même chargeur et le même câble que vous utilisez pour charger votre téléphone pour charger l’étui des AirPods, ce qui peut rendre encore plus facile l’utilisation des écouteurs Apple avec un smartphone Android.

Cependant, pour la majorité des utilisateurs d’Android, les AirPods ne sont pas le meilleur choix. La grande majorité des fonctionnalités des écouteurs Apple ne sont disponibles que lorsqu’ils sont connectés à un appareil de la compagnie.

C’est le cas de la fonction de détection si vous portez les écouteurs pour reprendre la lecture : cela fonctionne uniquement lorsque les écouteurs sont connectés à un iPhone, un iPad ou un Mac. Il ne sera pas non plus possible de mettre à jour le firmware des écouteurs à moins de les connecter à un appareil Apple, et les options de configuration des AirPods ne pourront pas être modifiées depuis un Android. Il est vrai qu’il existe des applications non officielles qui étendent les fonctionnalités des AirPods, mais elles ne sont toujours pas parfaites à ce jour.

Il y a de meilleures alternatives

Mais force est de constater que vous n’avez pas besoin des AirPods Pro 2 pour profiter d’une excellente expérience audio sans fil. De nombreux fabricants d’écouteurs proposent des alternatives tout aussi bonnes, voire meilleures que les écouteurs Apple.

Des options telles que les HUAWEI FreeBuds Pro 2 ou les Samsung Galaxy Buds2 Pro offrent une qualité sonore exquise et une très bonne intégration sous Android grâce à la prise en charge de fonctions telles que Fast Pair ou l’existence d’applications officielles.

Il est également possible de trouver d’autres alternatives qui se distinguent par leur design ou leur ergonomie, comme les Nothing Ear (2) ou les Google Pixel Buds Pro.

