Le Pixel 6a fait un carton de façon bestiale: 274 euros pour l’un des meilleurs smartphones compacts du marché

Le téléphone de Google est parfait pour ceux qui recherchent un petit écran et une taille réduite avec une caméra exceptionnelle.

La relation qualité-prix du Pixel 6a est l’une des meilleures du marché, avec une excellente caméra et une bonne autonomie.

Voulez-vous l’un des premiers téléphones à être mis à jour vers Android 14 ? Eh bien, le Google Pixel 6a vient de baisser à son prix minimum sur AliExpress Store, 274 euros. Vous aurez chez vous en moins de 3 jours l’un des téléphones de l’année dernière et de cette année. Un terminal haut de gamme en termes de matériel, avec des matériaux de qualité et l’un des meilleurs appareils photo.

Le Pixel 6a coûte 420 euros chez PcComponentes et 365 euros sur Amazon, donc le prix d’AliExpress est bien meilleur que celui des autres sites d’achat. Ce smartphone est l’exemple vivant qu’il est possible de proposer un téléphone avec des composants haut de gamme et compact à un prix très abordable.

Achetez le Pixel 6a à un prix historique, 274 euros

Dans la grande offre d’AliExpress Store, vous pouvez obtenir l’une des trois versions en vente, en couleur charbon gris, vert olive ou blanc. L’une des trois vous fera sourire, je vous le promets. Cela peut être votre téléphone principal ou simplement un téléphone avec lequel découvrir les améliorations de l’IA de Google dans les années à venir. Ou encore un appareil photo personnel, vous mettez le téléphone en mode avion et vous l’emportez en voyage pour prendre uniquement des photos avec.

Le téléphone le plus compact de Google est doté d’un corps en plastique et alliage d’aluminium de 8,7 mm d’épaisseur et d’un poids de 178 grammes. Son avant est occupé par l’écran Oled de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+. Ce panneau est recouvert de Gorilla Glass 3, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et le verre a une courbure 2.5D sur les bords. L’écran est vraiment bon.

À l’intérieur se cache le puissant Google Tensor 1, un CPU de 5 nm qui fonctionne à 2,8 GHz et qui est le même que celui des Google Pixel 6 et 6 Pro. Il intègre 6 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de mémoire interne UFS 3.1 pour compléter un matériel digne des autres téléphones coûtant plus de 1000 euros. Il obtient plus de 700 000 points dans le test Antutu.

L’appareil photo de ce Pixel 6a est remarquable dans tous les domaines, que ce soit en photo ou en vidéo. Il intègre un double appareil photo arrière avec un stabilisateur optique, un capteur Sony IMX363 de 12 MP et un grand angle Sonu IMX386 de 12 MP avec un champ de vision de 114 degrés. Les photos de jour et de nuit sont incroyables et les portraits spectaculaires. Son appareil photo principal a obtenu 122 points sur DxOMark. Son objectif frontal Sony IMX355 de 8 MP prend d’excellents selfies.

Malgré sa compacité, il dispose d’une très bonne batterie de 4410 mAh capable de nous offrir une journée et demie d’autonomie. Il bénéficie d’une charge rapide de 18 W via câble. En termes de connectivité, il s’agit d’un smartphone avec WiFi 6, réseaux 5G, NFC, Bluetooth 5.2, GPS et double SIM. C’est une bête compacte qui ne vous coûtera que 274 euros avec livraison gratuite.

