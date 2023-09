Si vous recherchez un moniteur de gaming à bas prix, Xiaomi a le modèle idéal : voici le nouveau Xiaomi Monitor A27i qui vient d’arriver à l’échelle mondiale

Nous avons un nouveau moniteur de bureau disponible mondialement par Xiaomi. Eh oui, le catalogue de la marque dans cette catégorie continue de croître progressivement, car comme beaucoup se souviendront, il y a quelques jours à peine, le nouvel écran incurvé de jeu Xiaomi 30″ a été présenté en France et maintenant c’est au tour du Xiaomi Monitor A27i.

Ce dernier, comme cela s’est produit avec certains autres modèles, correspond à la variante mondiale du Redmi Display A27 IPS qui a été présenté début juin en Chine. Cependant, le seul point négatif est que pour le moment, nous n’avons pas de confirmation officielle de son arrivée en France et de son prix définitif, il faudra donc rester attentifs au cas où ces informations seraient mises à jour et que nous puissions en profiter ultérieurement.

Fiche technique du Xiaomi Monitor A27i

Xiaomi Monitor A27i DIMENSIONS ET POIDS 612.3 × 170 × 451.7 mm 3.6 kg PANEL Écran LCD IPS de 27 » avec résolution Full HD (1920 × 1080p), 16:9

16,7 millions de couleurs, 99% sRGB, 8 bits, Valeur Delta E <2

HDR 10

Certification TÜV Low Blue Light RÉSOLUTION Full HD (1920 × 1080p) FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT 100 Hz CONTRASTE 1.000:1 LUMINOSITÉ MAXIMALE 250 nits TEMPS DE RÉPONSE 6 ms CONNECTIVITÉ 1x HDMI Display Port 1.4

1x HDMI 2.0 AUTRES Épaisseur de 7,5 mm à la partie la plus fine Support VESA disponible PRIX N/D

La simplicité est une question de bon goût

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous vous avons déjà parlé en détail de ce modèle lors de la présentation de sa version chinoise, mais il nous semble important de mentionner certains éléments que vous apprécierez beaucoup. Parmi eux, nous aimerions mentionner que sa connectivité physique et son design sont assez simples, mais malgré cela, nous avons une compatibilité avec le support VESA et les connexions HDMI Display Port 1.4 et HDMI 2.0.

De plus, un autre aspect que nous aimons est le panneau que Xiaomi a choisi d’équiper sur ce modèle. Il s’agit d’un écran IPS de 27 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 100 Hz, des spécifications bien supérieures à ce à quoi nous sommes habitués dans cette gamme de produits.

Et si cela ne suffisait pas, cet écran présente également d’autres aspects assez intéressants comme une luminosité maximale allant jusqu’à 250 nits et un temps de réponse de seulement 6 ms, le tout accompagné de technologies d’image telles que TÜV Low Blue Light, HDR 10 et même une valeur Delta E <2.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Monitor A27i

Comme nous vous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau Xiaomi Monitor A27i est déjà disponible sur le site officiel et mondial de la marque, mais malheureusement, nous ne connaissons pas encore son prix définitif ni quand il sera possible de l’acheter en France. Pour avoir une référence, sa version chinoise coûte environ 80 euros au taux de change, il semble donc que son prix ne sera pas du tout élevé.

