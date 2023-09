Oubliez l’iPhone 15, la grande révolution d’Apple arrivera en 2024 : IA, Apple Watch X, M3 et plus

Un récent rapport du célèbre leaker Mark Gurman stipule qu’en 2024, nous verrons des iPhones avec des écrans plus grands, une nouvelle conception et de meilleures fonctionnalités pour l’Apple Watch Series X, un nouvel iPad Pro et des MacBooks dotés d’un processeur M3.

L’iPhone 15 Pro dans ses quatre options de couleur disponibles

Il y a une semaine, Apple a organisé sa conférence de presse de 2023, un événement de lancement de nouveaux appareils au cours duquel les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont été dévoilés, les premiers terminaux de la marque avec un port USB-C au lieu du Lightning, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.

Eh bien, alors que tous ces nouveaux produits de la marque Cupertino ne sont pas encore officiellement disponibles à la vente, nous commençons déjà à recevoir des rumeurs sur les nouveautés qu’Apple nous prépare pour l’année prochaine, que nous détaillerons ci-dessous.

La révolution arrivera chez Apple en 2024

Récemment, le célèbre fuiteur Mark Gurman a publié un rapport sur Bloomberg dans lequel il révèle certaines des nouveautés sur lesquelles Apple travaille pour la conférence de presse de l’année prochaine.

Ainsi, selon le comuniqué mentionné, les futurs iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max augmenteront la taille de leurs écrans jusqu’à 6,27 pouces et 6,86 pouces respectivement. Cependant, Gurman ne mentionne rien sur le passage à la technologie micro LED ou sur l’augmentation du taux de rafraîchissement des écrans, ce qui était discuté avant la sortie des iPhone 15.

De plus, Gurman affirme qu’en 2024, la société américaine lancera sur le marché la meilleure Apple Watch jamais vue, un Apple Watch Series X qui sera ainsi nommé parce que l’année prochaine marquera les 10 ans de la sortie de la première Apple Watch et qui aura un nouveau design ainsi que de nouvelles fonctionnalités de santé comme le contrôle de la pression artérielle.

De même, selon cette fuite, l’année prochaine, le géant américain présentera également la septième génération de son iPad Pro, une tablette haut de gamme qui adoptera également un nouveau design, ainsi qu’une nouvelle famille de MacBooks qui seront équipés du nouveau processeur Apple, le M3.

Enfin, le rapport de Mark Gurman soutient également Apple lancera sa propre IA générative en 2024 pour concurrencer Microsoft Bing et Google Bard. À cet égard, des fuites antérieures avaient révélé que la société de la pomme travaillait sur un modèle de langage appelé Ajax et un chatbot appelé Apple GPT.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :