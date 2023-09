Le Samsung Galaxy S23 FE se dévoile entièrement dans une vidéo dévoilée avant son lancement.

Une vidéo partagée par le célèbre leaker Evan Blass nous permet de voir, en détail, le design du nouveau Samsung Galaxy S23 FE.

Le design complet du nouveau Samsung Galaxy S23 FE en color noir

Après avoir sorti sa nouvelle génération de smartphones pliables, le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5, Samsung concentre maintenant ses efforts sur les derniers détails pour un nouvel événement de lancement de nouveaux appareils où la star sera le nouveau smartphone haut de gamme abordable de la marque, le Samsung Galaxy S23 FE.

Au cours de ces derniers mois, différents rumeurs concernant le nouveau Samsung Galaxy S23 FE nous sont parvenues et maintenant, une vidéo dévoilée nous permet de voir le design de ce nouveau terminal sous tous les angles.

Voici le Samsung Galaxy S23 FE en color noir

Récemment, le célèvre fauteur de fuites Evan Blass a publié un post sur X (l’ancien Twitter) dans lequel il partage une vidéo à 360° du nouveau Samsung Galaxy S23 FE en color noir.

Dans cette vidéo, que nous vous laissons ci-dessous, vous pouvez constater que le Galaxy S23 FE optera pour un design très similaire à celui du Galaxy S23 standard, car il aura une partie frontale avec un grand écran couronné d’un trou situé au centre de celui-ci où sera logée la caméra selfie, une partie arrière avec un module de caméras situé dans le coin supérieur gauche composé de trois capteurs photo et d’un flash LED et d’un cadre latéral droit dans lequel se trouveront les boutons de marche et de montée et de baisse du volume.

De plus, une fuite précédente partagée par le média MSPowerUser a déjà confirmé que le Samsung Galaxy S23 FE sera disponible en quatre couleurs différentes : graphène (noir), blanc, vert menthe et violet.

Jusqu’à présent, nous savons que le Samsung Galaxy S23 FE sera équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un processeur Exynos 2200 ou un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, qui sera accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, avec un triple module de caméras arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x, avec une caméra selfie de 10 mégapixels et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide par câble de 25 W, une charge rapide sans fil de 15 W et une charge inversée sans fil de 4,5 W.

En ce qui concerne le logiciel, le Samsung Galaxy arrivera avec One UI 5.1.1 basé sur Android 13 et recevra 4 mises à jour d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :