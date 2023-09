OnePlus Pad Go : la nouvelle tablette économique de OnePlus sera bientôt une réalité

OnePlus présentera la tablette OnePlus Pad Go le 6 octobre prochain, qui sera moins chère, et dont nous connaissons déjà quelques détails.

Image de OnePlus Pad Go

Au mois d’avril dernier, OnePlus présentait sa première tablette, connue sous le nom de OnePlus Pad, dont nous vous avions donné toutes les informations sur Netcost-security.fr. Cette tablette sera suivie plus tard par l’OPPO Pad 2, que nous avons également pu analyser et qui nous a laissé une très bonne impression.

Nous recevons maintenant un teaser d’OnePlus lui-même indiquant l’arrivée prochaine d’une tablette moins chère de sa marque, qui apparemment sera appelée OnePlus Pad Go. Cette tablette moins chère s’ajoutera à la liste des appareils OnePlus Pad, dont elle empruntera certains éléments.

OnePlus Pad Go : ce que nous savons jusqu’à présent

What’s work without a little play! Take a guess.#AllPlayAllDay pic.twitter.com/FrX0Lct3Zh — OnePlus India (@OnePlus_IN) 14 septembre 2023

D’après les informations publiées sur FoneArena, le OnePlus Pad Go aura le même design que le OnePlus Pad. Les bords incurvés, la couleur verte emblématique et la caméra centrée sur l’appareil seront conservés. Le fabricant lui-même a fait savoir qu’il souhaite établir une image de marque unifiée sur toutes ses tablettes.

L’arrière de la tablette mélange deux intensités de vert assorties d’une série de textures. Selon le fabricant, l’appareil aura une finition mate et une finition brillante.

Le président et COO d’OnePlus, Kinder Liu, a confirmé que le OnePlus Pad Go aura un écran avec une résolution 2,4 K, qui sera également certifié TÜV Rheinland pour la protection des yeux et disposera du son Dolby Atmos. Il se situe ainsi en dessous du OnePlus Pad, qui dispose d’une résolution 2,8K et d’une fréquence d’échantillonnage de 144 Hz.

En ce qui concerne le logiciel, le OnePlus Pad Go fonctionnera avec Android 13 et Oxygen OS 13 en tant que base. Il est confirmé qu’il recevra Oxygen OS 14 à l’avenir. Il est également connu qu’il permettra la synchronisation des contenus (par exemple, les messages OTP de vérification), la possibilité de partager des données mobiles et des messages texte qui fonctionneront en collaboration avec ceux du téléphone.

En ce qui concerne sa date de présentation, on sait que le OnePlus Pad Go sera officiellement dévoilé le 6 octobre prochain, mais pour l’instant, aucun détail sur son prix n’a été révélé.



