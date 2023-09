6 ans avant l’iPhone 15 Pro, cette marque disparue a déjà lancé un téléphone Android en titane.

Le Essential Phone est un téléphone portable lancé en 2017 qui disposait d’un matériel incroyable, mais qui n’a pas répondu aux attentes et a causé la chute de son entreprise.

Vue arrière de l’Essential Phone

Une des nouveautés les plus importantes des futurs iPhone 15 Pro et Pro Max est leur boîtier en titane. Le monde des smartphones n’avait jamais vu de matériel aussi résistant… ou peut-être que si? La réalité est que 6 ans avant l’annonce de ces appareils, un téléphone Android a été lancé avec un boîtier en titane : le Essential Phone.

Le matériel était incroyable, mais le logiciel laissait beaucoup à désirer

En 2017, la marque Essential Products a lancé le Téléphone Essentiel, officiellement connu sous le nom de Téléphone ou PH-1. Il se distinguait par son boîtier en titane et son corps en céramique, ainsi que par son écran bord à bord protégé par le Gorilla Glass 5, pour éviter qu’il ne se casse, quelle que soit la façon dont il tombe. De plus, son design était fin et élégant. Effectivement, l’appareil était pratiquement incassable et avait du style; cependant, il n’a pas connu le succès espéré.

Le problème du PH-1 résidait dans son logiciel. La caméra était médiocre, tout comme les autres fonctionnalités, mais l’un de ses principaux problèmes étaient les écrans qui se bloquaient et se figeaient constamment. Apparemment, il était très avancé au niveau du matériel, mais les spécifications étaient bien inférieures, tout comme le haut-parleur. De plus, bien que l’écran soit protégé, il s’agissait d’un simple écran LCD, moins performant que les écrans OLED.

Malheureusement pour Essential Products, les ventes de leur produit n’ont pas atteint les attentes. Il a été mis sur le marché le 25 août 2017, mais un mois plus tard, à peine 5000 unités avaient été vendues. Dans l’entreprise, on se frottait les mains car on espérait qu’un téléphone aussi résistant soit un succès commercial, mais ni les fonctionnalités ni son prix exorbitant de 699 dollars n’ont aidé. En raison de la faible demande, son prix a été réduit à 499 dollars, mais même ainsi, il n’a pas décollé.

Son échec a entraîné l’annulation de ses successeurs : le PH-2 et le PH-3, qui ne sont jamais arrivés sur le marché. D’autre part, le coup a été si dur qu’il a contribué à la fermeture de la société Essential, qui a fermé ses portes pour toujours début février 2020. Voici l’histoire de l’Essential Phone, un téléphone qui a devancé l’iPhone mais qui ne lui a servi à rien, car la morale nous enseigne qu’il ne suffit pas d’avoir d’excellents logiciels ou matériels, il est préférable qu’ils soient équilibrés. Cependant, au moins il n’était pas sali par les empreintes digitales, contrairement aux iPhone 15 Pro et Pro Max.

