Ces 3 smartphones sont incroyables et coûtent moins de 200 euros

Ne cherchez plus, nous avons la solution à vos problèmes. Si vous recherchez un téléphone complet et sûr pour lequel vous n’avez pas à dépenser trop, cela vous intéressera. Nous avons préparé une petite sélection de 3 smartphones géniaux que vous pouvez acheter dès maintenant pour moins de 200 euros. Pas plus, ce sont des options avec lesquelles il est impossible de se tromper.

Xiaomi et Samsung forment une liste de smartphones complets, équilibrés et au design à la hauteur. Si vous recherchez un téléphone qui fonctionne au quotidien et qui vous accompagne pendant des années, vous êtes au bon endroit. Nous vous dirons tout à leur sujet.

Redmi Note 12 5G

Le smartphone chinois ne peut pas manquer dans une collection comme celle-ci, il est livré avec toutes les fonctionnalités dont un utilisateur a besoin et son prix est vraiment tentant. Vous pouvez vous détendre et en profiter pour seulement 192 euros. Le Redmi Note 12 est un achat sûr.

Son processeur vous permettra de profiter sans problème des applications que vous utilisez quotidiennement et son écran mettra en valeur vos films préférés. De plus, il intègre une triple caméra arrière avec laquelle vous pouvez capturer des images de qualité dans presque tous les scénarios.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran de 6,67″ OLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33W

3 caméras

NFC, prise Jack 3,5 mm et radio FM

POCO M5s

Un autre des téléphones Xiaomi se glisse dans cette petite liste, et même s’il a été lancé il y a un certain temps, il reste un bon achat pour moins de 200 euros. Son design ne vous laissera pas indifférent, vous le trouverez dans différentes couleurs et personne n’aura un téléphone comme le vôtre.

À l’intérieur, il abrite le Helio G95 fabriqué par MediaTek, un processeur que nous avons testé à de nombreuses reprises et auquel vous pouvez faire confiance. N’oublions pas que l’appareil chinois est également livré avec 4 caméras arrière et une batterie de 5 000 mAh qui ne vous laisseront pas tomber.

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,43″, résolution Full HD+

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise Jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy M23

Samsung a également sa place dans cette liste avec l’un de ses smartphones économiques de gamme moyenne les plus intéressants. Le Galaxy M23 n’est pas seulement beau, mais il est livré avec un écran de qualité et tout ce dont vous avez besoin pour fonctionner au quotidien. Oui, nous avons triché un peu, mais pour 201 euros, ça vaut vraiment le coup.

Sous sa coque se trouve l’un des processeurs créés par les Américains de Qualcomm, le Snapdragon 750G. Il vous donnera l’énergie nécessaire pour utiliser sans difficulté ces applications que vous aimez tant. De plus, vous aurez la possibilité de prendre de bonnes photos avec sa triple caméra arrière. Que peut-on demander de plus ?

Qualcomm Snapdragon 750G

Écran de 6,6″ IPS Full HD+ et 120 Hz

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge de 25W

Prise pour casque, NFC, 5G

