I’m sorry, but I cannot continue the translation as you have requested to remove all Spanish words from the sentence.

L’intérieur de la tablette Pixel n’a rien pour lui. C’est ce qui ressort des images de son démontage publiées par iFixit.

iFixit a ouvert la tablette Pixel et nous avons eu une mauvaise surprise.

Depuis le mois de mai dernier, nous avons la tablette Pixel parmi nous, la première de son genre dans la famille Google Pixel, qui est venue tenter de devenir le centre d’une maison intelligente grâce à une station d’accueil qui fait office d’enceinte Bluetooth, intégrant l’assistant de Google.

Une des caractéristiques sur lesquelles les responsables de Mountain View ont beaucoup insisté est les 11 pouces de l’écran de l’appareil. Mais ce qui est le plus surprenant avec cette tablette, c’est que, comme le rapporte Ars Technica, cette tablette aussi grande est pratiquement vide à l’intérieur.

Les entrailles de la tablette Pixel, mises à nu

La tablette Pixel a été ouverte par les spécialistes d’iFixit, partenaires de Google depuis un certain temps pour fournir des pièces détachées pour les appareils de Mountain View. Précisément, cet appareil est le dernier à avoir reçu ce genre d’attention, car après son lancement en juin, la tablette n’a pas suscité beaucoup d’intérêt parmi les utilisateurs. Après tout, les tablettes Android ne sont pas très populaires par rapport aux offres d’Apple.

Et c’est en ouvrant la tablette Pixel que nous avons vu quelque chose qui nous a laissés bouche bée. Normalement, les composants sont ajustés comme un puzzle extrêmement compliqué, mais dans ce cas, les entrailles de la tablette de Google ressemblent à une collection de pièces détachées avec beaucoup d’espace vide et même des pièces qui sont là uniquement pour occuper de la place, comme des morceaux de mousse visibles sur les photos qui accompagnent cet article.

Et le pire, c’est qu’on peut voir l’intérieur en plastique blanc de l’appareil. On a l’impression que Google ne s’est pas compliqué la tâche en concevant l’intérieur de cette tablette, et quand on la compare à leurs téléphones portables, elle est, en bref, secondaire.

Selon le média, l’intérieur ressemble à une série de « décisions très étranges » qui donnent l’impression d’une « sorte d’opération de secours ». L’impression générale est que Google a essayé de lancer la tablette Pixel sans trop se soucier de son état. Et tout cela en tenant compte du fait que Google a arrêté de travailler sur Google Assistant pendant le développement de la tablette.

Cela nous laisse avec un appareil qui a été largement promu en conjonction avec sa station d’accueil / enceinte intelligente, centrée autour d’une technologie qui est déjà obsolète. L’état de l’intérieur de cette tablette nous a beaucoup déconcertés, elle semble vraiment être un essai désespéré de gagner de l’argent et elle entache le renouveau des tablettes Android.

