Nouvelles pistes de la voiture électrique de Xiaomi

Voici à quoi devrait ressembler la Xiaomi MS11 EV, la nouvelle voiture électrique de Xiaomi

Nous en savons de plus en plus sur la nouvelle voiture électrique de Xiaomi. La dernière fuite confirme l’intégration du Bluetooth 5.2, ainsi que la présence de ports USB et de CarPlay. De plus, il intégrera des processeurs Qualcomm 8295. Ce modèle pourrait être nommé ‘Modena’, bien qu’il soit actuellement connu sous le nom de Xiaomi MS11 EV. Il sera lancé sur le marché en 2024.

Tout ce que nous savons sur la nouvelle voiture électrique de Xiaomi

Les détails ont été révélés par le site Gizmochina. Selon eux, le véhicule intégrera le Bluetooth dans différents modèles : IC4034-BD, IC4004-BD, IC4024-BD, IC4054-BD, IC4005-BD et IC4015-BD. Il intégrera également un système de navigation et de divertissement complet, avec CarPlay et une console centrale. Par ailleurs, l’inclusion du capteur LiDAR a également été confirmée, ce qui facilitera le stationnement, bien qu’il ait d’autres utilisations en dehors de l’automobile.

Il y a près d’un mois, nous avons révélé que les dirigeants de Xiaomi testaient la voiture électrique, ce qui laisse penser qu’elle est pratiquement prête à être officiellement annoncée. À priori, elle devrait sortir en 2024, bien que la marque chinoise n’ait pas encore fait de déclaration à ce sujet. En sortant l’année prochaine, elle devancerait les futurs lancements de Tesla et, surtout, la prétendue Apple Car, qui arriverait en 2026. Son prix estimé se situe entre 260 000 et 350 000 yuans, soit environ entre 32 000 et 45 000 euros, ou entre 36 000 et 48 000 dollars.

C’est l’un des produits les plus attendus de la marque asiatique, dont nous connaissons un grand nombre de détails, y compris son apparence. Il y aura 2 modèles : un plus cher, qui intégrera une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de BYF, et un moins cher, qui aura une batterie à base d’ions de sodium de CATL. D’autre part, il se distinguera par sa charge rapide. Chaque modèle utilisera une architecture de batterie de 400 ou 800 V, ce qui signifiera une grande efficacité énergétique et des temps de charge réduits. Supposément, le modèle intégrant la batterie CATL dépassera largement les 500 kilomètres d’autonomie. Enfin, la puissance sera comprise entre 300 et 400 CV. Au cours des prochains mois, davantage de détails seront révélés, jusqu’à son annonce de vente tant attendue.

