Si vous utilisez des vélos publics avec des codes QR tels que BiciMAD ou Bicing, faites très attention à cette arnaque

Arnaque à Madrid : les autorités ont été informées

Une escroquerie BiciMAD avec des codes QR peut être vraiment dangereuse

Avant la pandémie, les codes QR étaient pratiquement anecdotiques. Beaucoup de personnes ne les avaient jamais utilisés de leur vie malgré leur utilité. Les meilleurs lecteurs de QR nous permettent d’effectuer des fonctions très intéressantes, surtout maintenant que toutes les entreprises veulent créer leur propre code QR de la manière la plus simple possible. Cependant, leur prolifération a également entraîné certains problèmes de sécurité.

Il semble que les dernières entreprises touchées par une arnaque via les codes QR soient celles de la mobilité urbaine, en particulier BiciMAD, qui a déjà signalé et averti de l’existence d’une faille de sécurité pour ses utilisateurs via ces codes, selon les informations de TeleMadrid.

Nous allons donc vous expliquer comment utiliser votre téléphone portable pour vous protéger de ces problèmes et comment vous devez être averti de cette possible escroquerie, bien que la mairie de Madrid l’ait déjà résolue, elle pourrait se propager dans d’autres régions du pays.

L’arnaque du code QR

Le principal problème auquel nous sommes confrontés dans de nombreux cas de tentative d’escroquerie est que certains codes QR ont été frauduleusement remplacés. Ainsi, au lieu de nous rediriger vers l’application officielle de BiciMAD, cette fonctionnalité nous conduisait vers une page web où l’on nous demandait de l’argent pour déverrouiller le vélo. Quelque chose qui était évidemment faux et qui ne déverrouillait pas le vélo et conservait notre argent.

La clé est d’utiliser l’application officielle de BiciMAD.

La manière la plus facile et la plus simple d’éviter ce problème et de ne pas perdre d’argent en chemin est d’utiliser l’application officielle de l’entreprise. En d’autres termes, ne lisez pas le code QR avec le lecteur de votre téléphone car il vous redirigera vers une page web frauduleuse. En revanche, si vous le faites avec le lecteur officiel de l’application de BiciMAD, vous pourrez éviter ce problème car l’application ne reconnaîtra pas le code QR comme le sien et affichera une erreur.

Téléchargez BiciMAD sur le Play Store

De cette manière, nous serons protégés contre tout problème, car il serait très difficile que l’application officielle de BiciMAD ait ce genre de problèmes. Dans tous les cas, la mairie de Madrid l’a déjà signalé à la police nationale pour qu’ils mènent leur enquête et trouvent les coupables.

En résumé :

Une escroquerie a été propagée grâce à laquelle des codes QR frauduleux étaient placés sur les vélos de BiciMAD.

Si vous les scannez avec votre appareil photo, vous serez redirigé vers une page web qui demande de l’argent pour l’utilisation du vélo.

Cependant, si vous les scannez avec l’application de BiciMAD, vous êtes totalement en sécurité contre ce type de problèmes.

Nous sommes actuellement dans une période de croissance de la mobilité urbaine. Les vélos électriques semblent futuristes et ont de plus en plus d’adeptes. Il n’est donc pas étonnant que certaines personnes cherchent à en profiter et que ce type d’activités illégales se développent parmi les différentes options de mobilité urbaine disponibles dans les grandes villes de notre pays.

