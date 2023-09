Ceci est une chute brutale : OPPO Find X5 à 340 euros jusqu’à épuisement des stocks

Le téléphone haut de gamme premium d’OPPO atteint ainsi son prix le plus bas depuis son lancement.

Le OPPO Find X5 est une excellente alternative aux téléphones à 1000 euros maintenant qu’il ne coûte que 340 euros dans cette offre.

Si vous ne le saviez pas encore, AliExpress propose une promotion active aujourd’hui jusqu’au vendredi 22 septembre matin. Il y a plusieurs coupons de réduction allant jusqu’à 60 euros sur les téléphones mobiles et d’autres sections du store. Si vous avez besoin d’un téléphone haut de gamme premium qui a considérablement baissé de prix, le OPPO Find X5 est un excellent choix pour seulement 340 euros sur AliExpress.

Nous parlons d’un téléphone qui a été officiellement vendu à 999 euros, et que vous pouvez aujourd’hui obtenir pour plus de 600 euros de moins que son prix de lancement grâce au coupon ES60 ou FR60 d’AliExpress. 468 euros sur Amazon ou 445 euros sur PcComponentes sont les prix les plus proches de l’offre d’AliExpress. C’est une occasion formidable en ce moment de se procurer un téléphone haut de gamme à un prix de milieu de gamme.

Obtenez un téléphone haut de gamme premium pour seulement 340 euros

Nous avons ici un téléphone mis à jour vers Android 13 et qui recevra probablement la 14e version du système d’exploitation de Google. Il s’agit d’un smartphone avec un boîtier en verre avec un toucher rugueux à l’arrière et une résistance IP54. Il a une épaisseur de 8,7 mm et un poids de 196 grammes. C’est un plaisir de le tenir en main, très premium.

Son front est presque entièrement occupé par un écran Amoled de 6,5 pouces avec résolution Full HD+ et une luminosité maximale de 1300 nits. Son taux de rafraîchissement atteint 120 Hz, il est compatible avec HDR10+, a un verre incurvé sur les bords, protégé par Gorilla Glass Victus et Dual Edge. C’est un écran exceptionnel, peu importe comment on le regarde.

À l’intérieur, le moteur est le puissant Snapdragon 888 de Qualcomm, un processeur haut de gamme avec une taille de 5 nm et une vitesse de 2,84 GHz. Il est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de mémoire interne UFS 3.1 non extensible. Ce matériel est très performant, dépassant les 820 000 points dans le test Antutu.

Une autre grande caractéristique de ce téléphone OPPO est sa caméra. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo avec stabilisateur optique d’image, composé d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, d’un objectif grand angle Sony de 50 MP et d’une lentille téléobjectif de Samsung de 13 MP. Il a obtenu 114 points dans le test DxOMark à l’époque et reste l’un des meilleurs appareils photo sur un téléphone Android à ce jour. Son objectif frontal Sony de 32 MP prend de superbes photos en mode portrait.

➡️ Voir l’offre OPPO Find X5 (8/256 GB) avec le code FR60

4800 mAh de batterie est ce que ce téléphone intègre pour nous offrir environ 2 jours d’autonomie avec une utilisation modérée. Il prend en charge la charge rapide 80 W, la charge sans fil 30 W et la charge inversée à 10 W. En termes de connectivité, il s’agit d’un terminal avec 5G, NFC, WiFi 6, GPS, Dual SIM et Bluetooth 5.2. De telles opportunités ne se laissent pas facilement échapper.

➡️ Moins de 2 euros : ces écouteurs sans fil Xiaomi sont un scandale

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :