Xiaomi Watch 2 Pro: la montre la plus avancée de Xiaomi fuite dans son intégralité et pourrait utiliser Wear OS

Conformément à une récente fuite du célèbre leaker Arsène Lupin, la Xiaomi Watch 2 Pro disposera d’un écran AMOLED de 1,43 pouces, d’un processeur Snapdragon W5+ Gen 1 et fonctionnera sous Wear OS ou MIUI en tant que système d’exploitation.

L’intégralité de la conception de la nouvelle Xiaomi Watch 2 Pro en couleur noire

Tout en préparant la sortie de la version stable de MIUI 14, Xiaomi peaufine les détails de ses nouveaux fleurons, les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, qui seront lancés le 26 septembre prochain, accompagnés du nouveau modèle de montre intelligente haut de gamme de la marque, la Xiaomi Watch 2 Pro.

Eh bien, alors qu’il reste encore plus d’une semaine avant cet événement, une nouvelle fuite vient de dévoiler le design ainsi que les principales caractéristiques de la montre intelligente la plus avancée de Xiaomi à ce jour, qui pourrait également être équipée de WearOS.

Xiaomi Watch 2 Pro : design et spécifications révélées

Un récent poste publié sur X (le réseau social connu jusqu’à récemment sous le nom de Twitter) par le célèbre leaker Arsène Lupin nous présente les premières images réelles de la Xiaomi Watch 2 Pro et confirme presque toutes ses spécifications.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur les images accompagnant le poste mentionné, que nous vous laissons ci-dessous, la Xiaomi Watch 2 Pro adoptera un design très élégant associant un boîtier en acier inoxydable avec une couronne rotative de couleurs noire et gris ainsi qu’un bracelet en caoutchouc noir et un autre en cuir marron respectivement.

De plus, selon cette même fuite, la nouvelle montre intelligente haut de gamme de Xiaomi sera équipée d’un écran AMOLED de 1,43 pouces avec une résolution de 466 × 466 pixels et une densité de pixels de 326 ppp protégé par du verre Corning Gorilla et un processeur Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 accompagné de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne.

Un autre point fort de la Xiaomi Watch 2 Pro sera son autonomie, car la nouvelle montre intelligente de Xiaomi disposera d’une batterie de 500 mAh pouvant durer jusqu’à 72 heures avec une seule charge.

Mais sans aucun doute, l’une des grandes nouveautés de la Xiaomi Watch 2 Pro se trouvera dans son logiciel, car la nouvelle montre intelligente de la marque chinoise pourrait adopter WearOS et abandonner la version MIUI pour les montres intelligentes.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités de la Xiaomi Watch 2 Pro, nous devons souligner qu’elle disposera d’ un capteur de rythme cardiaque, d’un capteur ECG, d’un capteur pour mesurer la température corporelle ainsi que d’un autre pour suivre le sommeil, et qu’elle sera résistante à l’eau jusqu’à 5 ATM et offrira jusqu’à 150 modes sportifs différents pour enregistrer tous vos entraînements.

Enfin, Arsène Lupin confirme également que la Xiaomi Watch 2 Pro sera disponible en deux versions : une uniquement Bluetooth et une avec LTE, bien que pour le moment, aucun détail n’ait été révélé sur les prix de ces modèles.



