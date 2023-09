Les Samsung Galaxy S23 reçoivent une importante mise à jour de sécurité en Europe

La mise à jour de sécurité de septembre est déjà disponible pour les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 UItra en Europe avec la version du firmware S91xBXXS3AWHR.

La série Samsung Galaxy S23 est mise à jour avec le correctif de sécurité de septembre 2023 en Europe

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs téléphones avec le dernier correctif de sécurité Android, correspondant au mois de septembre 2023, et une bonne preuve en est que le géant coréen a déjà publié la dernière mise à jour de sécurité sur une vingtaine de terminaux des séries Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Note et Galaxy A.

Petit à petit, Samsung déploie la mise à jour Android de septembre sur différents modèles du monde entier et si cela est arrivé aux Galaxy S23 américains il y a à peine dix jours, ce nouveau firmware est également disponible sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra en Europe.

Les Samsung Galaxy S23 européens sont mis à jour avec le correctif de sécurité de septembre 2023

Comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre 2023 sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra en Europe avec la version du firmware S91xBXXS3AWHR.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité a une taille de téléchargement d’environ 320 Mo et comprend le correctif de sécurité de septembre 2023, qui résout plus de 60 problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité, corrige quelques erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore les performances et la stabilité des trois derniers flagships pliables de la marque.

Les Samsung Galaxy S23 sont arrivés sur le marché au début de cette même année avec Android 13 à bord, au début de ce mois, la version bêta de One UI 6 avec Android 14 a commencé à être déployée sur les modèles de certains pays comme l’Allemagne, la Corée du Sud et les États-Unis, et il est prévu que les appareils du monde entier reçoivent la version stable d’Android 14 avant la fin de l’année.

Si vous possédez l’un des nouveaux Galaxy S23 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre smartphone et de vous rendre dans la section Mise à jour logicielle.

Dans le cas où elle est déjà disponible, vous devez simplement appuyer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy S23 avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :