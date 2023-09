Ce brutal Xiaomi avec 256 Go et un appareil photo de 200 MP s’effondre avec ce code exclusif

Arrive une nouvelle période de grandes réductions chez AliExpress jusqu’au 22 septembre.

Le Redmi Note 12 Pro+ est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme que vous pouvez acheter en 2023.

Vous avez besoin d’un nouveau téléphone avec une puissance, une grande batterie et un appareil photo spectaculaire ? Eh bien, le Redmi Note 12 Pro+ 5G peut être à vous pour seulement 279 euros sur AliExpress Store. Vous pouvez obtenir cela en utilisant le code FR45 qui sera disponible à partir de 9h00 (heure française) aujourd’hui jusqu’à la même heure le 22 septembre. D’autre part, il est vendu à 308 euros sur Amazon, ce qui n’est pas mal du tout.

Nous parlons de l’un des smartphones de milieu de gamme les plus prestigieux et les plus appréciés de l’année. Déjà mis à jour vers Android 13 et avec l’un des meilleurs appareils photo du marché à ces prix, le Redmi Note 12 Pro+ 5G peut être à vous en bleu ou en noir avec cette promotion.

Achetez le puissant Redmi Note 12 Pro+ 5G au prix minimum

Il y a de nombreux téléphones Android de milieu de gamme qui se situent entre 200 et 300 euros que nous pourrions recommander en ce moment. Cependant, il y a un groupe sélectionné de smartphones qui se distinguent des autres pour plusieurs raisons que nous pourrions énumérer rapidement : puissance, matériaux et appareil photo.

Le design extérieur de ce Redmi Note 12 Pro+ 5G surprend par sa construction en verre. Il mesure 9 mm d’épaisseur et pèse 208 grammes. Il est froid au toucher en raison du verre, robuste en raison de son poids et très premium. De plus, il est résistant aux éclaboussures et à la poussière (IP53).

Un autre aspect à souligner pour un téléphone de ce prix est son écran. Il s’agit d’un écran Amoled de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Sa réactivité tactile est incroyable, il a une luminosité maximale de 900 nits et il est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision. De plus, il est protégé par Gorilla Glass 5 et le verre a une courbure 3D sur les bords. La seule chose qui manque, c’est que le lecteur d’empreintes digitales soit intégré à l’écran.

Le moteur de ce téléphone Xiaomi est le Dimensity 1080 de MediaTek, un processeur 6 nm qui peut atteindre 2,6 GHz et être très efficace avec la batterie. Il est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 256 Go de mémoire interne UFS 2.2. Ensemble, ils peuvent facilement dépasser les 530 000 points dans le test Antutu.

Une grande avancée dans la gamme moyenne de Xiaomi est l’appareil photo monté sur ce Redmi Note 12 Pro+ 5G. Il s’agit d’un appareil photo triple, avec stabilisateur optique de l’image, composé d’un capteur principal Samsung HPX de 200 MP, ainsi qu’un objectif grand-angle Sony IMX355 de 8 MP et une lentille macro. Pour vous montrer sa qualité, il a obtenu 113 points dans le test DxOMark. À l’avant, nous avons une lentille de 16 MP qui fait un excellent travail en mode selfie.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G (8/256 Go) avec le code FR45

Enfin, mais non moins important, nous avons sa batterie de 5000 mAh qui peut durer 2 jours complets. Il possède une charge ultra rapide de 120 W, ce qui vous permet de recharger de 0 à 100% en moins de 20 minutes. Sa connectivité est très complète : 5G, NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 6, GPS, double SIM, infrarouge et port casque.

