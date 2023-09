Sony démontre la dystopie : ils promeuvent un programme d’adoption pour leurs chiens robots Aibo

Le nouveau programme ‘Aibo Foster Parent’ promu par Sony propose de réutiliser les chiens robots Aibo plus âgés pour des fonctions dans les centres médicaux et les maisons de retraite.

Il s’agit d’Aibo, le précieux (et cher) chien robot de Sony.

Nous vivons dans un monde étrange, bizarre, presque dystopique parfois. Et c’est que la robotique et l’intelligence artificielle ont rapproché des choses du futur que nous pensions lointaines et que nous voyions seulement dans les séries et les films, comme la possibilité d’avoir un animal de compagnie robotique comme ces petits chiens Aibo que le géant Sony vend (à un prix très élevé) au Japon depuis plusieurs années déjà.

Certains Aibo ne sont pas trop jeunes, surtout ceux des premières générations, car la version attrayante en chocolat qui célébrait son premier anniversaire date déjà du début de 2019, il est donc probable que certains de ces animaux de compagnie soient sur le point d’avoir déjà 6 ans de vie électronique dans leurs foyers.

Il est bon de rappeler qu’il s’agit de dispositifs de haute technologie, capables de reconnaître et de répondre à nos voix comme le ferait un chien réel, ainsi que de réagir au toucher et même de reconnaître et de se souvenir des visages grâce à des caméras de dernière génération.

Nous ne savons pas quand les ingénieurs de Sony estimaient à peu près que la durée de vie utile d’un chien Aibo prendrait fin, mais il semble que chez le géant de Minato, les alarmes se sont déclenchées car ils ont présenté un nouveau programme appelé Aibo Foster Parent qui vise à récupérer ces vieux chiens pour les proposer à l’adoption à de nouveaux utilisateurs.

Ce n’est pas exactement ce que ça sonne, mais c’est similaire, car comme nos collègues d’Android Police nous l’expliquent, bien que Sony parle d’un programme d’adoption, il s’agit plutôt d’une opération de récupération et de recyclage pour donner une seconde vie à ces chiens robots, qui seraient destinés aux centres médicaux, hôpitaux et maisons de retraite pour utiliser leur technologie innovante et leurs compétences d’interaction afin d’apporter joie et compagnie à ceux qui en ont le plus besoin en des moments difficiles.

Ce n’est pas tant un programme d’adoption mais plutôt un recyclage, mais de toute façon, c’est une bonne idée de la part de Sony car ce qui est visé, c’est de mettre à jour technologiquement ces animaux de compagnie pour leur donner de nouvelles possibilités dans une mission davantage axée sur la santé.

Ces dispositifs sont très chers, il n’y a aucun doute là-dessus, mais c’est que leur conception complexe et leurs possibilités avancées permettent d’offrir une aide supplémentaire et un stimulus émotionnel qui peut faire la différence dans les processus de guérison ou pour se divertir dans une résidence pour personnes âgées. De plus, ils le font sans les besoins d’un animal vivant, car ils ont seulement besoin de recharger leurs batteries de temps en temps.

Bref, quoi qu’il en soit, nous pensons que c’est une grande initiative de la part de Sony pour recycler une technologie de pointe qui est déjà un peu obsolète, car le géant japonais ne se contenterait pas de recycler ces robots, mais les recalibrerait complètement en les mettant à jour technologiquement pour les préparer à cette nouvelle et importante mission.

D’après ce que nous rapportent nos sources, cependant, les entités et les institutions qui souhaitent bénéficier d’un Aibo dans le cadre de ce programme devront payer un droit d’accès, un investissement initial qui permettrait à Sony de s’assurer que ces Aibo continuent d’être entretenus et pris en charge correctement.

