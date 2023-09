Voici le Samsung de gamme moyenne que je recommande à tous: j’adore son écran, ses performances et son autonomie.

En plus de sa grande qualité, je vous le recommande également car vous pouvez l’acheter beaucoup moins cher.

Avec ce Samsung Galaxy que je recommande, vous pouvez prendre de très belles photos // Image : AndroAall.

Samsung a plusieurs téléphones de milieu de gamme, mais je veux vous recommander un particulièrement car je pense qu’il a la relation parfaite entre qualité et prix. Il s’agit du Samsung Galaxy A34 5G, un modèle que j’ai pu utiliser comme téléphone personnel pendant quelques semaines et qui m’a totalement conquis. J’aime son design, la qualité de son écran, ses performances et son autonomie exceptionnelle, des aspects clés pour moi lors du choix d’un téléphone.

L’analyse du Samsung Galaxy A34 5G m’a permis de vérifier par moi-même sa excellente qualité. Ce n’est pas la seule raison pour laquelle c’est le Samsung de milieu de gamme que je recommande à tout le monde, non. Je le fais aussi pour les grandes remises qu’il propose et qui vous permettent de l’acheter beaucoup moins cher. Il vous suffit de le chercher dans des stores comme Amazon, MediaMarkt et Ebay, où vous le trouverez avec jusqu’à 80 euros de réduction dans sa meilleure version.

Il s’agit de la version avec 256 Go de stockage, qui reste généralement au prix de 469 euros sur le site officiel de Samsung. Cependant, dans les stores mentionnés précédemment, il est habituel de le trouver pour environ 389 euros avec même la possibilité de choisir la couleur que vous préférez. La combinaison entre sa qualité et les 80 euros de réduction en réalité un excellent achat, le meilleur que je puisse vous recommander.

Pourquoi je recommande le Samsung Galaxy A34 5G à tout le monde

Le premier aspect qui m’a conquis avec ce Samsung Galaxy A34 5G est son design. D’une part, car j’ai pu le tester dans le magnifique modèle de couleur violette, aussi accrocheur que beau. De plus, j’ai trouvé ce smartphone très confortable à utiliser grâce à son épaisseur de 8,2 millimètres, son poids de 199 grammes et ses courbes latérales. En fin de compte, il répond très bien en termes d’esthétique et d’ergonomie.

Une fois le terminal allumé, j’ai pu confirmer que l’écran reste l’un des points forts des téléphones Samsung. Plus précisément, ce Galaxy A34 5G est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, d’une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cela nous donne des images d’une grande netteté, une très bonne reproduction des couleurs et cette fluidité si importante actuellement.

Le MediaTek Dimensity 1080 fonctionne sous le châssis de ce téléphone, un processeur sur lequel je ne peux faire aucune critique dans une utilisation quotidienne et qui maintient de bonnes performances lorsque nous sommes un peu plus exigeants. L’expérience avec le Galaxy A34 5G est très fluide, même lorsque vous naviguez avec vos données mobiles grâce à la connectivité 5G. En ce qui concerne la mémoire, vous pouvez choisir entre la version 6 Go+128 Go et la version 8 Go+256 Go.

Je vous recommande également le Samsung Galaxy A34 5G car je pense que c’est un achat très intelligent pour l’avenir. En effet, il bénéficie de 4 années de mises à jour Android garanties et de 5 années de mises à jour de sécurité, ce qui signifie qu’il disposera de toutes les nouveautés et sera protégé pendant très longtemps. De plus, il est livré directement avec OneUI 5.1 basé sur Android 13.

J’adore également l’autonomie fournie par la batterie de 5 000 mAh, capable de durer jusqu’à 2 jours d’utilisation sans trop de complications. Cela vous permet de sortir de chez vous et d’utiliser votre téléphone tranquillement en sachant que vous n’avez pas besoin d’emporter le chargeur. La charge rapide est de 25 W, mais le chargeur n’est pas inclus. Si vous n’en avez pas chez vous, vous pouvez acheter le chargeur officiel de Samsung pour environ 10 euros sur Amazon.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy A34 5G

En ce qui concerne la partie photo de ce Samsung Galaxy, l’objectif arrière de 48 mégapixels se distingue et permet de prendre de très belles photos lorsque l’éclairage est en faveur. De plus, il peut enregistrer des vidéos en 4K. Il y a d’autres détails très importants dans l’expérience avec ce téléphone, tels que le lecteur d’empreintes sous l’écran, la bonne qualité sonore offerte par ses 2 haut-parleurs et la protection IP67 contre l’eau et la poussière.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

En résumé, le Samsung Galaxy A34 5G a tout ce dont vous avez besoin pour profiter d’une excellente expérience pendant de nombreuses années. Rappelez-vous que vous pouvez économiser jusqu’à 80 euros si vous l’achetez dans des stores comme Amazon, MediaMarkt et Ebay, vous verrez que vous ne regretterez pas votre choix.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

