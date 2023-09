5 applications payantes pas trop connues qui méritent chaque euro

Il vous suffit de payer une seule fois pour les applications que vous utiliserez toute votre vie, ce sont des outils très utiles pour votre téléphone portable.

Ces applications payantes méritent chacun des euros que vous dépensez pour elles, elles sont très utiles.

Sur le Google Play Store, vous pouvez trouver des applications payantes très utiles pour votre téléphone portable. Il y en a certaines très connues, comme Tasker, et d’autres moins populaires qui en valent la peine. Dans cet article, nous voulons vous recommander 5 applications payantes peu connues qui méritent chaque euro que vous dépensez. Une fois que vous les achèterez, vous aurez ces outils utiles sur votre smartphone pour toute la vie.

Nous avons réalisé une sélection variée dans laquelle vous trouverez des applications qui peuvent modifier complètement l’apparence interne de votre téléphone portable, ainsi que d’autres qui vous aideront à organiser les fichiers que vous stockez sur l’appareil. Voyons quelles sont ces applications payantes que vous devez connaître, combien elles coûtent et à quoi elles servent, concrètement.

PowerAmp

Si vous êtes de ceux qui continuent à utiliser leur téléphone portable pour écouter de la musique stockée sur l’appareil lui-même, et non en streaming, PowerAmp est l’une des applications payantes que vous devez absolument essayer. Nous avons là l’un des meilleurs lecteurs de musique pour Android, avec prise en charge d’un grand nombre de formats tels que mp3, mp4, m4a, ogg, flac et wav. Qu’est-ce que cela signifie ? Que vous pourrez lire n’importe quel fichier audio sans problème.

PowerAmp se distingue également par son égaliseur avancé qui vous permet de personnaliser le son à votre goût. De plus, il dispose d’un outil pratique de crossfade, d’une interface très moderne et de compatibilité avec Chromecast, vous pouvez donc envoyer l’audio à d’autres appareils. PowerAmp est vendu au prix de 5,10 euros et vous pouvez le télécharger via le lien suivant.

BuzzKill

Élevez les notifications de votre téléphone portable à un autre niveau avec BuzzKill, une application peu connue qui vous permet de personnaliser au maximum les alertes que vous recevez sur votre téléphone portable. Vous pouvez configurer une sonnerie différente pour chaque application et même pour chaque contact, ainsi vous saurez qui vous contacte rien qu’en écoutant le son. Avec BuzzKill, vous pouvez également bloquer les notifications de certaines applications et programmer toutes les notifications pour qu’elles arrivent à une heure précise, afin de ne pas être distrayé pendant que vous travaillez, étudiez ou regardez une série.

BuzzKill va encore plus loin et vous permet même de définir un rappel régulier chaque fois qu’une notification contient un mot spécifique. Par exemple, si un message que vous recevez contient le mot « maman », BuzzKill vous rappellera la notification toutes les 5 minutes pour que vous y prêtiez attention. En bref, c’est une application extrêmement utile pour contrôler au maximum les notifications et vous pouvez la télécharger pour seulement 3,39 euros sur vos appareils Android.

Nova Launcher

Nova Launcher est l’un des meilleurs lanceurs d’applications pour Android et une application que vous devez utiliser si vous souhaitez personnaliser au maximum l’interface de votre téléphone portable ou de votre tablette. Avec Nova Launcher, vous pouvez personnaliser l’apparence des icônes des applications, en modifiant aussi bien la couleur que le logo lui-même. Vous pouvez également jouer avec l’esthétique des widgets, avec des options qui ne sont pas disponibles par défaut sur Android.

La personnalisation de Nova Launcher concerne également les tiroirs d’applications, les menus contextuels et les animations. Il met à votre disposition de nombreux outils, nous vous recommandons donc de lui donner une chance. Pour seulement 3,99 euros, vous pouvez le télécharger sur le Play Store, voici le lien.

Solid Explorer

Début 2022, nous vous avons recommandé Solid Explorer, le meilleur explorateur de fichiers pour Android que nous avions testé. Depuis ce moment, plus d’un an et demi s’est écoulé et la qualité de cet organisateur est toujours là, c’est pourquoi nous vous rappelons que c’est l’une des meilleures applications payantes que vous pouvez télécharger. Tout d’abord, Solid Explorer facilite énormément l’organisation des fichiers sur votre appareil, ce qui vous permettra de les retrouver en quelques secondes seulement.

De plus, avec cette application, il est très pratique d’envoyer des fichiers entre différentes folders, de récupérer des éléments supprimés depuis la corbeille et de protéger les documents les plus sensibles avec un chiffrement sécurisé. Solid Explorer coûte 3,99 euros, mais c’est un outil qui vous sera toujours utile, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre tablette Android.

Moon+ Reader Pro

Moon+ Reader Pro est présent sur le marché depuis de nombreuses années, mais il reste une application moins connue qu’elle ne le mérite en raison de sa qualité. Il s’agit de l’un des meilleurs lecteurs de livres électroniques et de documents textuels que vous pouvez utiliser sur vos appareils mobiles. Il prend en charge une grande variété de formats, de EPUB à PDF, en passant par MOBI et TXT. En d’autres termes, vous pourrez lire tous les textes sans problème de compatibilité.

Moon+ Reader Pro propose 10 modes différents pour que votre lecture soit confortable, y compris un mode nuit. De plus, vous pouvez souligner les paragraphes que vous aimez le plus, choisir le mode de transition d’une page à l’autre, rechercher des termes dans un document et même rechercher des mots dans le dictionnaire. C’est un lecteur très complet, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter pour 9,99 euros sur le Play Store.

