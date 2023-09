Ainsi, nous pouvons activer ou désactiver le son du clavier de notre iPhone ou iPad.

Avec ce simple ajustement, le clavier de votre iPhone ou iPad n’émettra aucun son lorsque vous l’utilisez.

Comment activer ou désactiver le son du clavier de notre iPhone ou iPad

Nous allons vous expliquer comment activer ou désactiver le son du clavier de votre iPhone ou iPad. Le clavier de notre iPhone et iPad est l’élément que nous utilisons le plus dans notre quotidien, c’est pourquoi il est très important de connaître toutes ses fonctions et de savoir l’utiliser de manière efficiente grâce à la substitution de texte.

Avec la substitution de texte, nous pouvons être beaucoup plus efficaces en écrivant, car nous le ferons beaucoup plus rapidement en pouvant entrer du texte que nous utilisons souvent en utilisant simplement un raccourci clavier. De plus, grâce à cette fonction, nous pourrons également écrire le logo d’Apple facilement. Cependant, nous allons apprendre à activer ou désactiver le son du clavier sur l’iPhone et l’iPad.

Voici comment désactiver le son du clavier de l’iPhone et de l’iPad

Il y a des situations où avoir le son du clavier de notre iPhone et iPad n’est pas pratique. Chaque fois que nous appuyons sur une touche, elle émet un son si elle est activée et il y a des endroits comme les bibliothèques ou les salles d’attente où cela peut déranger. Cependant, il est également possible que vous ne souhaitiez pas que vos appareils émettent le moindre son comme moi.

À travers les étapes suivantes, vous pourrez désactiver le son du clavier de votre iPhone et iPad. C’est très facile !

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Sélectionnez la section Sons et vibrations. Touchez le Feedback du clavier. Désactivez le son ou activez-le si vous souhaitez le laisser actif.

Après avoir terminé le processus, le clavier de votre iPhone ou iPad cessera d’émettre un son pendant que vous l’utilisez. Il est à noter que si notre appareil est en mode silencieux ou si le son est désactivé, il ne sonnera pas non plus. Avec ce réglage, nous le désactiverons complètement.

C’est un autre paramètre parmi tant d’autres que nous pouvons régler sur notre iPhone et iPad pour choisir ce que nous voulons qu’il fasse ou non. De plus, dans la même section, nous pourrons activer une option pour que le clavier vibre lorsque nous l’utilisons, mais il faudra tenir compte du fait que ce réglage consommera un peu plus de batterie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :