4G vs 5G sur mobile: lequel vaut la peine et ce que tu gagnes et ce que tu perds

Quel téléphone est le meilleur pour vous? En plus de vous montrer les points forts et les points faibles de chaque téléphone, nous donnerons notre opinion.

Nous vous aidons à choisir entre un téléphone 4G ou 5G.

Vous hésitez entre l’achat d’un téléphone 4G ou d’un téléphone 5G? Dans cet article, nous vous aiderons à résoudre ce dilemme, car actuellement de nombreuses personnes se demandent s’il vaut la peine d’acheter un téléphone 4G alors que la 5G est déjà établie en France. D’autre part, certaines se demandent s’il vaut la peine de dépenser de l’argent pour un appareil 5G alors qu’elles pourraient acheter un téléphone 4G moins cher. Quelle que soit votre situation, après avoir lu cet article, vous serez fixé.

Nous commencerons par expliquer les différences entre les deux réseaux. Une fois cela clarifié, nous mettrons en évidence les points forts des téléphones compatibles avec chacun (les téléphones 5G sont compatibles avec la 4G, mais la réciproque n’est pas vraie). Nous vous donnerons notre avis sur ce que nous pensons que vous devriez faire, mais nous exposerons également chaque point pour que vous puissiez décider par vous-même, en tenant compte ou non de notre conseil final.

Differences entre la 4G et la 5G

La première chose à comprendre est que ce sont deux types de réseau. La 4G est plus ancienne, car la 5G est son évolution, tout comme la 4G est l’évolution de la 3G. En fin de compte, la 5G est plus rapide et plus stable.

La vitesse de la 5G, mesurée en Mbps (mégabits par seconde), est de 10 000, contre 200 pour la 4G. Cela nous permet de télécharger des fichiers plus rapidement. D’autre part, la latence de la 5G est beaucoup plus faible que celle de la 4G, ce qui est positif pour la première, qui a une latence de 1 à 2 millisecondes (ms), contre 100 ms pour la 4G. La latence est le temps nécessaire pour exécuter une action depuis que vous l’avez ordonnée, il est donc essentiel d’avoir une latence aussi faible que possible dans les jeux en ligne, par exemple, de même que les interactions sur les réseaux sociaux seront plus rapides avec une latence plus faible.

Choisir un téléphone 4G ou 5G?

Une fois les différences entre ces réseaux expliquées, nous pouvons maintenant aborder la question de savoir s’il vaut mieux choisir un téléphone 4G ou 5G. Nous vous montrerons d’abord les points forts de chacun, puis nous vous donnerons notre recommandation.

Avantages des téléphones 4G

Nous appelons téléphones 4G ceux dont la vitesse de réseau maximale est de 4G, bien qu’ils puissent utiliser la 3G et la 2G. Ces téléphones sont parmi nous depuis longtemps. La plupart des appareils du marché peuvent se connecter à ce réseau, y compris les téléphones 5G, qui rappelons-le, sont également compatibles avec la 4G.

Les avantages des téléphones 4G sont les suivants:

Ils sont moins chers.

Ils effectuent les mêmes tâches.

Ils consomment moins de batterie.

Le signal 4G est plus répandu en France.

Certains opérateurs ne disposent pas de la 5G.

Le point le plus important est qu’ils sont moins chers que les téléphones 5G. Ce n’est pas une différence énorme, mais un même modèle disponible en 4G et en 5G sera environ 30 euros moins cher dans sa version 4G. Il y a quelques années, la différence était beaucoup plus importante, mais elle s’est considérablement réduite.

D’autre part, ils effectuent les mêmes tâches. Il n’y a pas de fichier ou d’action que vous ne pouvez pas faire avec un téléphone 4G et que vous pouvez faire avec un téléphone 5G. La différence réside dans la vitesse à laquelle vous pourrez le faire avec ce dernier. En ce qui concerne la batterie, la connexion 5G consomme une quantité plus importante, ce qui entraînera une décharge plus rapide de votre appareil. Ce n’est pas très perceptible, c’est juste un peu plus, mais nous devons le mentionner. Si votre téléphone se décharge rapidement, vous pouvez augmenter sa durée de vie en utilisant ces astuces.

Enfin, et non des moindres, le signal 4G est le plus répandu en France. Récemment, la connexion 4G est devenue la plus utilisée en France, elle est donc également la plus disponible. Même la plupart des zones rurales sont couvertes par la 4G, ce qui n’est pas aussi courant avec la 5G. Si vous avez des doutes sur le type de réseau disponible dans votre zone de résidence, ou à n’importe quel endroit en France, cet article vous explique comment le vérifier. En relation avec cela, certains opérateurs n’ont pas la 5G. Si vous achetez un téléphone 5G et que la société qui vous fournit la connexion n’a pas établi ce réseau, il ne vous sera pas utile.

Avantages des téléphones 5G

Les téléphones 5G sont plus récents, il y en a beaucoup disponibles et la plupart des nouveaux modèles sont compatibles avec ce type de réseau. Dans certains cas, un nouveau téléphone est lancé en 2 modèles : un 4G et un 5G.

Les avantages des téléphones 5G sont les suivants:

La vitesse de connexion est plus élevée.

Les prix sont similaires à ceux des téléphones 4G.

C’est l’avenir (prévision à long terme).

Comme on pouvait s’y attendre, le principal avantage est la vitesse de connexion et la latence. Si vous avez besoin de la connexion la plus rapide, que ce soit pour le travail ou simplement parce que vous en avez marre que votre téléphone reste en charge, choisissez le 5G, ne vous posez pas de questions. Il est vrai que pour naviguer sur les réseaux sociaux ou regarder TikTok, vous pouvez utiliser la 4G, mais avec la 5G, les données se chargeront plus rapidement.

Les prix des téléphones n’augmentent pas significativement en incluant la 5G. Ce qui rend un téléphone cher, ce sont ses caractéristiques, comme l’appareil photo, le taux de rafraîchissement de son écran ou son processeur, pas s’il est compatible avec ce type de connexion. Comme nous l’avons dit précédemment, il arrive parfois que des modèles identiques soient lancés mais ne diffèrent que par leur capacité de connexion au réseau, dans ces cas, la différence de prix est généralement inférieure à 25 euros.

D’autre part, la 5G est l’avenir. Il faut encore de nombreuses années pour que les réseaux 4G soient démantelés en France, car les réseaux 3G ne l’ont même pas été, et cela fait presque 20 ans qu’ils existent. Cependant, ce qui est clair, c’est que la 5G est l’avenir, et bien que vous puissiez continuer à utiliser le réseau précédent, il se peut que des programmes ou des jeux soient lancés dont l’utilisation avec la 4G soit inconfortable et lente. Cela n’a rien à voir avec le fait que la 4G reste aussi performante que la 5G, mais nous ne savons pas comment les applications et les jeux évolueront à l’avenir.

Verdict final

Avec les points forts et les inconvénients de chaque réseau en main, vous pouvez décider par vous-même, mais notre conseil est clair: les téléphones 5G en valent la peine. Ils sont plus puissants et leur prix est similaire à celui des téléphones 4G, par ailleurs, la consommation de batterie n’est pas excessive, elle est simplement légèrement supérieure.

Cependant, cela ne signifie pas que l’achat d’un téléphone 4G n’a pas de sens. Si votre téléphone est cassé et que vous voulez simplement en acheter un en remplacement jusqu’à ce que vous en trouviez un meilleur, c’est un excellent choix. De plus, il se peut que la 5G n’ait pas encore été déployée dans votre région, vous ne pourrez donc pas l’utiliser, bien que vous devez garder à l’esprit que cela se met en place progressivement, tout comme avec les opérateurs, donc tôt ou tard, vous l’aurez à disposition.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :