watchOS 10 : les nouveautés que vous devez connaître avant son lancement

Les nouveautés de watchOS 10 que vous devez connaître avant sa prochaine sortie.

Préparez-vous pour la sortie de watchOS 10 : 4 nouveautés que vous devez connaître.

watchOS 10 sera lancé le prochain lundi, 18 septembre, avec iOS 17 et iPadOS 17. Sans aucun doute, watchOS 10 est le grand protagoniste de cette année car il est le système d’exploitation qui change le plus par rapport aux autres. Une refonte complète qui modifie à la fois l’interface et l’expérience d’utilisation d’une Apple Watch.

Nouvelles cadrans Modular Ultra, Solar Analogue, Plalette, Snoopy et Nike Globe

watchOS 10 introduit de nouveaux cadrans pour toutes les Apple Watch, ainsi que des cadrans exclusifs pour les Apple Watch Ultra, de première et deuxième génération. En ce qui concerne le cadran pour les Apple Watch Ultra, il s’appelle Modular Ultra et dispose de 7 complications en plus de l’heure qui utilisent parfaitement l’écran des montres intelligentes.

Les nouveaux cadrans pour l’Apple Watch Ultra: pic.twitter.com/HHIw4UjD1l — Fran Besora  (@ifrnb) 13 septembre 2023

D’autre part, nous avons le cadran Solar Analogue, qui est un cadran analogique avec une complication et le fait est qu’il affiche la position du soleil. Une autre nouveauté, en plus de ces deux-là, est le nouveau Nike Globe qui simule les nouvelles courroies qui arrivent. Enfin, nous avons le célèbre Snoopy, dans lequel le personnage célèbre fait des choses différentes à chaque invocation, ou la Palette, un cadran analogique avec quatre complications et une grande variété de couleurs.

On parle peu de la nouvelle façade Nike pour l’Watch. pic.twitter.com/HfQUnMHfnb — Fran Besora  (@ifrnb) 13 septembre 2023

Les widgets arrivent également sur watchOS 10

Les widgets sont les grands protagonistes de watchOS 10. Maintenant, lorsque vous tournez la couronne digitale ou faites un glissement vers le haut, les widgets apparaissent dans une nouvelle interface appelée pile intelligente. Vous pouvez choisir les widgets des applications que vous voulez pour qu’ils apparaissent et vous montrent des informations lorsque vous effectuez ces actions.

Cette pile intelligente est totalement personnalisable, vous pouvez mettre les widgets des applications que vous voulez, changer leur ordre ou même épingler ceux qui sont les plus importants pour qu’ils apparaissent en premier. L’avantage de cette nouvelle vue est qu’elle facilite la création d’un cadran simple, il n’y a aucun problème à ne pas avoir de complications, avec un simple geste, vous pouvez avoir les informations que vous voulez.

Un changement nécessaire de l’interface

watchOS 10 ne change pas seulement la façon d’interagir avec les Apple Watch, il arrive également avec un changement d’interface. Bien que la vue des applications soit toujours sous forme de grille, vous ne pouvez plus vous déplacer librement à l’intérieur. Maintenant, vous pouvez seulement faire défiler vers le haut ou vers le bas et l’application Horloge disparaît. Comme dans les versions antérieures, vous pouvez personnaliser cette vue comme vous le souhaitez.

D’autre part, il y a des changements dans toutes les applications natives et tierces. Maintenant, elles exploitent davantage l’écran et l’on pourrait dire qu’elles sont plus en plein écran en exploitant davantage les couleurs pour donner cette sensation. Sans aucun doute, c’est une très bonne nouvelle qu’Apple ait fourni une API aux développeurs pour qu’ils puissent également s’adapter.

Suivi de nos émotions depuis l’application Mindfulness

Une des nouveautés les plus remarquables de l’application Santé dans iOS 17 est le suivi de nos émotions en pouvant indiquer à travers différents états d’esprit comment nous nous sentons, ainsi que la raison pour laquelle nous nous sentons ainsi. Avec le temps et les enregistrements, l’application générera un graphique qui nous montrera l’évolution de notre état d’esprit.

Cela arrive également sur l’Apple Watch, mais pas de manière aussi complète. Depuis l’application Mindfulness, nous pourrons également enregistrer comment nous nous sentons à travers différents états d’esprit, et avec la couronne digitale, nous pourrons les modifier et ensuite indiquer la raison de notre sentiment.

Les Apple Watch compatibles avec watchOS 10

Comme c’est toujours le cas lorsque Apple lance de nouvelles versions des systèmes d’exploitation, certains appareils sont laissés pour compte. Dans ce cas, l’Apple Watch Series 3 ne pourra pas être mis à jour vers cette nouvelle version. Ainsi, les Apple Watch compatibles avec watchOS 10 sont les suivantes :

Apple Watch Series 4.

Apple Watch Series 5.

Apple Watch SE.

Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 8.

Apple Watch SE (2e génération).

Apple Watch Ultra.

Apple Watch Series 9.

Apple Watch Ultra 2.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :