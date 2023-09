Ceci est la friteuse à air la plus vendue sur Amazon : 6 litres de volume et 12 modes pour moins de 80 euros

Cuisine plus saine et plus simple avec cette friteuse à air qui connaît un grand succès sur Amazon pour sa magnifique rapport qualité-prix.

Avec cette friteuse à air bon marché, vous pourrez cuisiner une grande variété d’aliments, toujours de manière saine et simple.

Une friteuse à air est un appareil électroménager extrêmement utile en cuisine, car il vous aide à simplifier le processus et à obtenir des plats bien plus sains sans perdre de saveur. La meilleure vente actuelle sur Amazon est la Cecotec Cecofry Bombastik 6000, un véritable succès en raison de sa très bonne rapport qualité-prix. Elle dispose d’un plateau de 6 litres de capacité et de 12 modes de cuisson différents pour moins de 80 euros, une véritable affaire.

Cette Cecotec Cecofry Bombastik 6000 a un prix de vente recommandé de 99,90 euros, mais vous pouvez l’acheter sur Amazon pour environ 77 euros habituellement. L’important n’est pas seulement que vous économisez 23% sur son prix d’origine, mais vous obtenez également une friteuse à air complète pour moins de 80 euros. Elle est légèrement plus chère sur PcComponentes et MediaMarkt, où elle coûte régulièrement environ 80 euros.

Cette friteuse à air a tout ce dont vous avez besoin. Tout d’abord, la puissance et les modes nécessaires pour cuisiner de la viande au poisson, voire décongeler des aliments. Le plateau a une capacité de 6 litres, ce qui vous permet de cuisiner de grandes quantités de nourriture en une seule fois. De plus, elle a besoin de très peu d’huile pour faire son travail, ce qui rend les aliments bien plus sains pour vous.

Pourquoi cette friteuse à air connaît un grand succès pour moins de 80 euros

La raison derrière le succès de cette Cecotec Cecofry Bombastik 6000 est très simple : elle offre une grande qualité pour une friteuse à air de moins de 80 euros. Avec elle, vous pouvez préparer des ailes de poulet, des frites, des poivrons verts ou des épis de maïs avec une utilisation réduite d’huile et avec l’assurance d’obtenir des plats extrêmement savoureux. Le flux d’air de la friteuse permet aux aliments de rester croustillants à l’extérieur sans perdre de saveur à l’intérieur.

La Cecofry Bombastik 6000 a une puissance de 1700W, une température pouvant varier entre 80 et 200 degrés et 12 modes parmi lesquels vous pouvez choisir en fonction de ce que vous allez cuisiner. La friteuse à air peut être très utile lorsque vous avez des invités à la maison, car son plateau de 6 litres de volume peut contenir une grande quantité d’aliments. Vous pouvez donc cuisiner pour 5 à 6 personnes en une seule fois.

Un autre aspect positif de cette friteuse à air est qu’elle rend la cuisine très simple. Il suffit d’ajouter les aliments préparés, de programmer la cuisson via le panneau tactile situé à l’avant, et d’attendre quelques minutes jusqu’à ce que les aliments soient prêts. Facile et rapide, voilà comment cuisiner avec la Cecofry Bombastik 6000. Il en va de même pour le nettoyage, car le plateau est très résistant et peut être lavé au lave-vaisselle.

Si vous envisagez depuis un certain temps d’acheter une friteuse à air, mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, vous constaterez que cette Cecotec vous offrira une excellente expérience pour moins de 80 euros. Achetez-la sur Amazon pour 77 euros et commencez déjà à penser à des recettes, car dans quelques jours, vous l’aurez chez vous avec Amazon Prime. De plus, équipez-vous d’autres produits Xiaomi très intéressants pour la cuisine.

