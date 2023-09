Les meilleurs smartphones à moins de 500 € – septembre 2023

Si vous recherchez un nouveau smartphone, vous pourriez être submergé par le nombre d’options sur le marché. Il y a tant de marques, de modèles, de fonctionnalités et de prix à choisir. Comment trouver le meilleur smartphone pour vos besoins et votre budget?

Pour vous aider, nous avons compilé une liste des meilleurs smartphones de moins de 500 € qui offrent une offre incroyable pour leur prix. Ces smartphones ont des fonctionnalités premium comme des processeurs puissants, des écrans magnifiques, des appareils photo impressionnants et des batteries longue durée. Lisez la suite pour en savoir plus!

1. Redmi K60 Ultra

Commençons par le smartphone Android le plus puissant au monde – le Redmi K60 Ultra. Le téléphone Redmi est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 9200+ qui obtient un score de 1,77 million sur AnTuTu, ce qui en réalité le processeur le plus rapide du marché. Le téléphone dispose également jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0.

L’écran du Redmi K60 Ultra est incroyable, avec un écran pOLED de 6,67 pouces d’une résolution de 1220 x 2712 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré et d’une découpe en trou pour l’appareil photo frontal de 20 MP.

À l’arrière, le téléphone Redmi dispose d’un système de triple caméra avec un appareil photo principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image, un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP.

Le Redmi K60 Ultra dispose également d’une grande batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide de 120 W. Il dispose d’un émetteur infrarouge et c’est le premier smartphone Redmi à avoir une certification IP68.

2. iQOO Neo8 Pro

L’iQOO Neo8 Pro est un autre smartphone qui intègre le puissant processeur MediaTek Dimensity 9200+. Le téléphone est équipé de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

L’écran de l’iQOO Neo8 Pro est un AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution QHD, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un gradateur PWM de 2160 Hz.

Le téléphone est également équipé d’un appareil photo principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image et Pixel Shift, ainsi que d’un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP. Pour les selfies, il dispose d’un appareil photo frontal de 16 MP.

Enfin, l’iQOO Neo8 Pro est équipé d’une grande batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide de 120 W et dispose d’un émetteur infrarouge.

3. OnePlus Nord 3

Ensuite, nous avons le récemment lancé OnePlus Nord 3, qui peut désormais être trouvé à moins de 300 €. Cet appareil est alimenté par la puce MediaTek Dimensity 9000, qui offre des performances rapides et une connectivité 5G. Vous pouvez choisir entre 8 Go ou 16 Go de RAM et entre 128 Go ou 256 Go d’espace de stockage.

Le OnePlus Nord 3 dispose d’un écran Fluid AMOLED de 6,74 pouces avec une résolution de 1240 x 2772 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le OnePlus Nord 3 dispose également d’un système de caméra remarquable, avec un triple appareil photo arrière comprenant un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Pour les selfies, il y a un appareil photo frontal de 16 MP.

Le OnePlus Nord 3 dispose d’une énorme batterie de 5000 mAh qui peut durer une journée d’utilisation intensive. La batterie prend également en charge la charge rapide avec le chargeur filaire de 80 W.

4. POCO F5 Pro

Un autre smartphone qui offre beaucoup de valeur pour son prix est le POCO F5 Pro. Cet appareil est équipé d’un processeur Snapdragon 8+ Gen1, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il dispose également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

Le POCO F5 Pro dispose d’un bon système de caméra, avec un appareil photo principal de 64 MP, un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP à l’arrière. À l’avant, il dispose d’un appareil photo selfie de 16 MP.

Le POCO F5 Pro dispose d’une batterie longue durée, avec une batterie de 5160 mAh qui peut être chargée avec une charge rapide de 67 W ou une charge sans fil de 30 W. Le téléphone dispose également de quelques fonctionnalités supplémentaires, comme une prise casque 3,5 mm et un émetteur infrarouge.

5. Nubia Z50

Enfin, si vous recherchez un smartphone de jeu à moins de 500 €, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil au Nubia Z50. Cet appareil fonctionne sur la puissante puce Snapdragon 8 Gen 2. Il dispose également jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0.

Le Nubia Z50 dispose d’un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD+, un taux de rafraîchissement fluide de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile élevé de 480 Hz.

Le Nubia Z50 est également équipé d’un double appareil photo arrière composé d’un capteur principal de 64 MP avec OIS et d’un capteur ultra grand-angle de 50 MP avec AF. La caméra frontale est un capteur de 16 MP avec HDR.

Enfin, le Nubia Z50 dispose d’une énorme batterie de 5000 mAh compatible avec la charge filaire de 80 W. Il dispose également de quelques fonctionnalités supplémentaires, comme un flash LED circulaire, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et un émetteur infrarouge.

