L’application web qui transformera votre téléphone Xiaomi en un ronronnement ASMR de chat pour dormir comme un chaton

Il y a ceux qui ne les aiment pas. Il y a ceux qui les adorent – dans l’ancienne Égypte, ils étaient considérés comme des dieux. Les chats sont cette espèce animale fascinante qui captive particulièrement Internet. Et ceux qui en ont eu un savent que ce ronronnement qu’ils font quand ils sont calmes et à l’aise a un effet apaisant et rassurant.

Le ronronnement peut être motivé par plusieurs choses, car selon sa forme et son intonation, il est associé à divers états et/ou besoins de l’animal. Mais il est certain que le ‘prrrrr’ semble être un sédatif, car le ronronnement d’un chat se situe dans une fréquence de vibration entre 20 et 150 Hz. Un pur traitement ASMR qui réduit le stress et que vous pouvez apprécier même sans avoir de chaton.

Le ronronnement d’un chat, une expérience ASMR intense

L’ASMR ou Autonomous Sensory Meridian Response (Réponse Autonome des Méridiens Sensoriels) est une sensation physique et psychologique qui apporte calme et tranquillité à ceux qui l’expérimentent. Et il est sûr qu’à un moment donné, dans un article, une photo ou une vidéo, vous en avez entendu parler, car de nombreux coachs émotionnels en parlent. En soi, cela vise à recréer la sensation typique de ‘chair de poule’, mais Internet lui a donné une utilisation alternative plus axée sur la détente.

Ce bruit blanc qui remplit tant de vidéos sur YouTube créées pour vous détendre et vous aider à dormir, que ce soit avec des sons d’océans, de forêts, de déserts ou de l’espace – et qui fonctionnent d’ailleurs – a l’un de ses meilleurs effets dans le ronronnement d’un chat. Vous n’avez pas de chat ? Pas de soucis, la magie d’Internet vient à votre rescousse pour vous détendre.

Purrli, les ronronnements de chat sur votre téléphone portable

Purrli est un outil en ligne qui tente de recréer à la fois le son et la présence de votre propre chat virtuel grâce à un moteur de son personnalisé qui suit le modèle des ronronnements réels. Avec un ronronnement qui change délicatement avec le temps, Purrli vise à rendre l’expérience aussi réelle et animée que possible. Le meilleur, c’est qu’à l’instar d’un vrai chat, Purrli attirera votre attention avec un miaulement soudain.

Purrli vous permet également de changer l’humeur du chat qui ronronne, si vous voulez qu’il semble plus endormi, plus heureux, plus enjoué ou plus à l’aise. Et même si vous voulez plus de ‘prrr’ ou de ‘miaulement’.

Le site, accessible sur ordinateur ou mobile, est gratuit, mais en faisant un don à son auteur, vous aurez accès à différents modèles de chats qui ronronnent différemment. Le modèle de ronronnement par défaut, appelé Babouche – celui qui joue actuellement-, est un ronronnement calme et chaleureux inspiré par la chatte du créateur du site. Il y a deux autres modèles disponibles : Simba, un chaton de 10 semaines. Son ronronnement n’a pas encore la résonance d’un chat adulte. Et Tigre, un chat mâle avec un ronronnement plus crépitant.

