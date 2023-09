8 applications nouvelles pour Android de ces dernières semaines à ne pas négliger

Marre des applications Android habituelles ? Découvrez 8 applications gratuites qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui méritent une chance.

Applications sur un smartphone Android

Si vous êtes habitué à « plonger » de temps en temps dans le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites pour Android en tout genre, vous êtes au bon endroit car, une fois de plus, nous avons sélectionné pour vous les meilleures applications gratuites qui ont récemment débarqué sur la boutique de Google.

Cette fois-ci, nous vous présentons 8 nouvelles applications pour Android qui en valent la peine, essayez-les !.

Classic File – Gestionnaire PDF

La première nouvelle application de Google Play que nous vous recommandons d’essayer est Classic File – Gestionnaire PDF, une application simple avec laquelle vous pourrez gérer et éditer tous vos fichiers PDF et créer de nouveaux documents PDF de manière facile et rapide.

Classic File – Gestionnaire PDF est une application totalement gratuite avec des publicités, et sans achats in-app, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Classic File – Gestionnaire PDF

GhostWriter: Easy good writing

GhostWriter est un assistant d’écriture alimenté par une IA qui vous permet d’améliorer n’importe quel texte sans effort, car cette application dispose d’une vaste collection de modèles prédéfinis pour rédiger toutes sortes de textes.

Pour atteindre son objectif, GhostWriter: Easy good writing vous propose des suggestions en temps réel qui vous aident à améliorer votre écriture et vous permet de sauvegarder les textes en tant que brouillons et de partager ceux que vous considérez bien rédigés avec qui vous voulez via courrier électronique ou différents réseaux sociaux.

Téléchargez gratuitement GhostWriter: Easy good writing

C Finance Calculator

Si vous n’êtes pas très à l’aise avec les finances personnelles, vous devriez essayer C Finance Calculator, une application pratique et gratuite avec laquelle vous pourrez effectuer toutes sortes de calculs financiers de manière vraiment simple.

Mais ce n’est pas tout, car avec cette application, en plus de réaliser des calculs d’intérêts simples et composés et de calculer les mensualités équilibrées (EMI) pour un prêt, vous pourrez également calculer l’indice de masse corporelle et le métabolisme de base, une date de naissance ou la date d’échéance d’une grossesse.

Téléchargez gratuitement C Finance Calculator

Waller HD, fonds d’écran 4K

Si vous aimez changer régulièrement le fond d’écran de votre téléphone Android, vous devez essayer Waller HD, une application gratuite qui met à votre disposition une vaste collection de fonds d’écran de haute qualité (HD, 4K et 8K) compatibles avec tous les types de téléphones.

De plus, sur Waller HD, tous les fonds d’écran sont organisés par catégories, afin que vous puissiez trouver plus facilement le fond d’écran que vous recherchez.

Téléchargez gratuitement Waller HD, fonds d’écran 4K

Perks: Gagnez des pièces et échangez

Chaque semaine, de nouvelles applications pour gagner de l’argent avec votre téléphone arrivent sur le Play Store et la dernière à débarquer dans la boutique de Google est Perks, une application simple qui vous paye pour regarder des vidéos, répondre à des questionnaires et réaliser toutes sortes de tâches.

Perks est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Perks: Gagnez des pièces et échangez

Statista Daily Data

Si vous êtes quelqu’un qui aime connaître de nouvelles données chaque jour pour élargir ses connaissances, vous allez adorer Statista Daily Data, une application gratuite qui vous présente les faits les plus pertinents survenus dans la journée le long de l’histoire et toutes sortes de statistiques sur des sujets très variés.

De plus, Statista Daily Data vous propose une série de questionnaires quotidiens pour tester vos connaissances sur différentes thématiques et vous entraîner ainsi à battre vos amis au Trivial.

Téléchargez gratuitement Statista Daily Data

Medibox

Medibox est une application gratuite qui vous permet de gérer et contrôler facilement vos médicaments, car vous n’aurez qu’à prendre une photo de vos médicaments et cette application utilisera l’IA pour identifier la pilule, calculer sa dose et vous fournir des informations utiles sur ce médicament, telles que les effets secondaires ou les contre-indications.

Téléchargez gratuitement Medibox

Compass Plus

Et nous terminons cette liste de nouvelles applications pour Android avec Compass Plus, une application gratuite de boussole numérique qui vous permettra de trouver la bonne direction à suivre pour atteindre votre destination.

Ainsi, cette application vous montre des informations sur votre position actuelle, dispose d’un accès direct à Google Maps et possède un bouton pour allumer la lampe de poche du téléphone, ce qui est très pratique dans des situations de faible luminosité.

Téléchargez gratuitement Compass Plus

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :