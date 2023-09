Cette tablette est un best-seller sur Amazon, mais elle n’a pas beaucoup de sympathisants sous Android

S’est-il avéré être l’un des meilleurs achats de tablettes aujourd’hui malgré ses 2 ans d’existence

Pour 349 euros, il n’y a pas de tablette offrant un meilleur rapport qualité-prix et une durée de vie aussi longue.

Avez-vous besoin d’une tablette pour votre travail ou pour prendre des notes en classe ? Nous sommes un média qui parlait à l’origine d’Android et de tous ses appareils. Mais avec le temps, nous devons reconnaître que Apple fait du bon travail ces derniers temps. L’une des meilleures tablettes sur le marché et devenant la plus vendue est l’iPad de 9e génération.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir cette super tablette pour seulement 349 euros sur Amazon ou pour 379 euros sur PcComponentes. Pour ce prix, vous ne trouverez pas de tablette aussi puissante que cet iPad, avec un si bon écran, une batterie similaire ou une durée de vie aussi longue grâce à des mises à jour officielles. L’iPad reste la meilleure tablette du marché pour les étudiants, à la fois parmi les moins chères et parmi les plus chères.

Achetez la meilleure tablette du marché, sans conteste

Dans le monde moderne de l’éducation, la technologie est devenue un outil essentiel pour les étudiants de tous âges. Dans ce contexte, l’iPad de 9e génération d’Apple se présente comme un choix brillant et polyvalent, capable de renforcer l’apprentissage et la productivité de n’importe quel étudiant.

Équipé de la puissante puce A13 Bionic d’Apple, l’iPad de 9e génération offre une performance exceptionnelle. Cette puissance de traitement permet d’effectuer des tâches scolaires intensives telles que l’édition de documents, la création de présentations multimédias ou l’exécution d’applications éducatives avancées sans problème.

Le design fin et léger de l’iPad en réalité un choix idéal pour les étudiants en déplacement constant. Son écran Retina de 10,2 pouces offre une expérience visuelle impressionnante pour lire, regarder des vidéos ou interagir avec des applications éducatives. De plus, sa compatibilité avec le crayon Apple de 1ère génération facilite la prise de notes à la main, en surlignant et en schématisant les idées, ce qui est particulièrement utile en classe et lors de conférences.

La qualité de construction d’Apple assure la durabilité de l’iPad de 9e génération, ce qui signifie qu’il peut résister à l’usure quotidienne de la vie étudiante. Son châssis en aluminium résistera à tout. De plus, Apple propose des mises à jour logicielles régulières pour ses appareils, ce qui fait que votre iPad sera toujours à jour avec les dernières fonctionnalités et mesures de sécurité.

L’iPad de 9e génération est compatible avec les claviers et les accessoires tels que le Smart Keyboard, ce qui en réalité un outil polyvalent pour prendre des notes ou rédiger des essais. De plus, sa connectivité WiFi, Bluetooth et son port casque en font une tablette très complète.

➡️ Voir l’offre iPad de 9e génération (64 Go, WiFi)

Il est important de savoir que les haut-parleurs de cet iPad ont un excellent son, ce qui en réalité également un bon outil pour regarder vos séries préférées une fois vos études terminées. Enfin, cet iPad offre la meilleure autonomie du marché, avec jusqu’à 10 heures de navigation et bien plus encore rien qu’en prenant des notes.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :