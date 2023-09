Les meilleures 6 applications de bruit blanc pour se concentrer

Aquí tienes une sélection d’applications de bruit blanc avec différentes caractéristiques qui t’aideront à te détendre ou à te concentrer.

Le bruit blanc aide à se concentrer.

Nous vivons dans un monde rempli de distractions et les applications de bruit blanc sont devenues des outils essentiels pour améliorer la concentration et la productivité. Que vous travailliez ou étudiez dans des environnements bruyants, dans des espaces partagés ou en étudiant à la maison, ce sont des outils qui vous offrent une solution pour bloquer le bruit externe. Explorez la sélection d’applications suivante et découvrez comment elles peuvent vous aider à atteindre des niveaux optimaux de concentration.

Qu’est-ce que le bruit blanc ? Pourquoi aide-t-il à se concentrer ?

Le bruit blanc est un signal sonore spécial qui contient un mélange équitable de toutes les fréquences audibles pour l’oreille humaine. Mais est-ce qu’un bruit peut favoriser la concentration ? En réalité, cela paraît contradictoire, mais le bruit blanc n’est pas dérangeant et permet à l’esprit de se concentrer sur un objectif clair.

L’efficacité du bruit blanc réside dans sa capacité à masquer d’autres sons ambiants qui sont dérangeants. En créant un fond sonore uniforme, le bruit blanc réduit la perception de sons imprévisibles et de distractions, comme les conversations, les sons de notifications, la circulation ou les bruits d’un chantier proche. Grâce à la neutralisation de l’environnement auditif, l’esprit peut se concentrer plus clairement sur les tâches nécessitant de la concentration, que ce soit pour l’étude, le travail créatif ou la lecture.

En plus de sa fonction de masquage, le bruit blanc peut également induire une sensation de relaxation en simulant un environnement sonore constant, similaire au doux bruit d’une cascade ou au vent dans les arbres. Cette relaxation aide à réduire le stress et l’anxiété, ce qui peut à son tour améliorer la concentration et les performances cognitives.

Cependant, il est important de noter que l’efficacité du bruit blanc peut varier d’une personne à l’autre. Alors que certains peuvent le considérer comme un outil précieux pour augmenter leur concentration, d’autres peuvent le trouver contre-productif. Ma recommandation est d’essayer différents types de bruits et niveaux de volume pour déterminer comment cette technique fonctionne pour vous et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti.

Applications de bruit blanc que vous devriez essayer

Maintenant que vous en savez un peu plus sur le bruit blanc, il est temps de découvrir quelles sont les meilleures applications pour jouer ce type de son sur votre appareil Android. Avoir plusieurs options vous permet, comme nous l’avons déjà mentionné, de faire des essais et de déterminer quel type de bruit vous permet de vous concentrer le plus. En revanche, n’oubliez pas de consulter la liste des meilleurs écouteurs pour dormir si vous souhaitez utiliser le bruit blanc pour vous détendre.

Relaxio

Relaxio vous permet de personnaliser vos moments de relaxation, d’étude ou de travail en mélangeant une large gamme de sons relaxants, de la pluie légère au crépitement du feu dans la jungle ou au calme du vent sur la plage. Avec une sélection de sons haute définition soigneusement choisis, tels que la pluie, le tonnerre, la forêt et autres, créez vos propres mélanges uniques et enregistrez vos favoris pour y accéder à tout moment. Que ce soit pour vous reposer, dormir ou vous concentrer, cette application vous donne le contrôle sur votre environnement sonore idéal.

White Noise

White Noise vous aide à dormir profondément ou à détendre un bébé agité. C’est également un outil idéal pour étudier ou travailler. Il génère une variété de sons qui éliminent les interruptions, garantissant une concentration maximale. Il est également livré avec une large sélection de sons en haute définition, du pur bruit blanc à la pluie, au tonnerre et bien plus encore. Cette application vous permet de créer votre propre environnement sonore, relaxant ou concentré.

Kitefaster White Noise

Kitefaster White Noise est une application conçue pour vous aider à mieux dormir. Elle propose une énorme sélection de sons, allant du vrombissement d’un ventilateur au murmure des vagues de la mer. Elle offre également la possibilité de jouer un pur bruit blanc. Elle propose un accès depuis un widget où les derniers sons joués apparaissent et dispose d’un effet de fondu entre différentes pistes audio. Comme il se doit, elle fonctionne en arrière-plan.

Sleeptot

Sleeptot est une application décrite comme « miraculeuse » par ses créateurs. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Cependant, elle inclut une sélection importante de sons conçus pour détendre les tout-petits et, pourquoi pas, aussi les adultes. Elle comprend plusieurs berceuses ainsi que plus de 30 sons relaxants. Elle inclut une lecture en arrière-plan, ainsi que des boucles permettant la lecture continue.

Sonidos para dormir

Sonidos para dormir est un lecteur de sons relaxants et de bruit blanc. Il propose plusieurs catégories regroupant plus de 50 sons pour dormir, se détendre ou se concentrer. Il intègre une minuterie, un volume pour chaque son individuellement et permet de configurer un rappel pour l’heure du coucher. De plus, il inclut un mode sombre très pratique lorsque l’application est utilisée la nuit.

Sound Machine

Sound Machine est la dernière application que je vous recommande. Il s’agit d’une machine à sons qui vous permet de personnaliser au maximum le bruit blanc émis par votre appareil. Le contenu, selon ce que développeur explique, a été créé par eux-mêmes. Il y a des bruits de toutes sortes, depuis ceux destinés à la détente jusqu’à ceux destinés à la concentration au gymnase. Il permet également de choisir une combinaison de sons personnalisée.

