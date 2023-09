Expulsent un homme d’un avion pour utilisation du téléphone portable pendant le décollage, pourriez-vous être concerné

Être humain est parfois incompréhensible et ce passager de Calcutta a dû apprendre de la manière la plus compliquée qu’il doit respecter les règles et qu’il ne peut pas utiliser son portable pendant le décollage ou l’atterrissage.

Un avion de la compagnie indienne Alliance Air, impliquée dans cet incident.

Il y en a beaucoup qui recommandent d’utiliser le mode avion du portable même si nous ne sommes pas à bord d’un avion, et d’autres se retrouvent dans des problèmes précisément parce qu’ils ne l’utilisent pas en plein vol comme ils devraient le faire. C’est ce qui est arrivé à un passager de Calcutta qui a été expulsé de son vol pour ne pas respecter les règles pendant le décollage ou l’atterrissage de l’avion.

Car oui mes amis, les portables font presque partie de nous, ils nous aident dans presque tout, y compris la planification des voyages ou l’attention aux appels et aux réunions plus ou moins importantes en déplacement, mais nous devons toujours tenir compte des règles et suivre les directives imposées là où nous nous trouvons. Note mentale : respectez-les, surtout dans un avion.

Et si nous ne les respectons pas, nous courons le risque qu’il nous arrive la même chose qu’à ce passager de Calcutta, en Inde, qui a dû apprendre à ses dépens que pendant le décollage et l’atterrissage d’un vol, nous ne pouvons pas utiliser le smartphone, aussi important soit un appel.

Comme nous le racontaient nos collègues de Mashable, cette personne appelée Suranjit Das Choudhury, âgée de 45 ans, est montée à bord de l’avion d’Alliance Air, à l’aéroport de Calcutta, en passant un appel téléphonique qu’elle a refusé de couper alors que le personnel de cabine lui demandait à plusieurs reprises, au moment de commencer la manœuvre de départ vers la piste de décollage.

Pendant que l’avion roulait sur les pistes de l’aéroport, un petit incident s’est produit entre le personnel d’Alliance Air et le passager, si bien que le capitaine a fait marche arrière, est retourné à la terminal et a demandé à la police d’expulser Suranjit Das Choudhury de l’aéronef.

Le plus curieux, c’est que dix autres passagers ont défendu Suranjit et ont refusé de voler sans ce passager expulsé, si bien qu’il leur a également été demandé de débarquer immédiatement avec la police locale pour avoir enfreint les protocoles de sécurité en vol.

Rappelons que, aussi stupide que cela puisse paraître, ces précautions avec les dispositifs électroniques pendant le décollage et l’atterrissage sont prises en raison des réglementations de sécurité aérienne qui peuvent interférer avec les communications des pilotes via leurs écouteurs. Par conséquent, le non-respect de ces règles peut entraîner des mesures draconiennes comme dans ce cas.

En réalité, en réalité, un comportement indiscipliné ou perturbateur à bord d’un avion est considéré comme un délit punissable au niveau international, et nous avons déjà vu de nombreux cas médiatiques impliquant des célébrités.

Comportez-vous bien dans les avions. Ne soyez pas comme Suranjit…!



