Ce téléphone Motorola est celui que je choisirais pour moins de 250 euros: 5G, Android pur et performances équilibrées

La tranche de prix entre 200 et 250 euros dans le marché des téléphones portables regorge d’alternatives. Xiaomi, realme et Samsung font partie des marques les plus populaires de cette gamme moyenne bon marché, mais je veux m’éloigner d’elles pour te dire quel est le téléphone portable que je choisirais avec ce budget. Ce serait le Motorola moto g73 5G, qui offre une excellente expérience grâce à des détails tels que le logiciel Android pur, la connectivité 5G et les performances équilibrées.

Ce Motorola moto g73 5G que je recommande est plus que prêt à accompagner en fluidité votre utilisation quotidienne. De plus, il se situe juste au milieu entre 200 et 250 euros. Nous savons qu’il a un prix de vente recommandé de 299 euros, mais vous devez savoir que vous pouvez l’acheter ces derniers jours pour seulement 223 euros sur Amazon. Légèrement plus cher, 224 euros, vous pouvez le trouver chez Ebay, qui vous offre également la possibilité de le retirer en store.

Ensuite, je vais expliquer point par point pourquoi je choisirais ce moto G73 si je voulais renouveler mon téléphone portable pour moins de 250 euros.

Pourquoi je choisirais le Motorola moto G73 5G pour moins de 250 euros

Le processeur est la première raison pour laquelle j’achèterais ce terminal. Le MediaTek Dimensity 930 fait un bon travail en exécutant les tâches les plus courantes, c’est-à-dire ce que j’ai l’habitude de faire avec mon téléphone portable. Il a une puissance suffisante pour exécuter des applications de réseaux sociaux, de messagerie, de plateformes de streaming et même des jeux, tant qu’ils ne sont pas trop exigeants. De plus, il dispose de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce que je trouve très positif.

L’expérience agréable offerte par le moto g73 repose également sur son système d’exploitation. Tant celui-ci que d’autres téléphones Motorola misent sur le fait de ne pas inclure beaucoup d’ajouts, ce qui nous permet de profiter d’une expérience Android pure. De plus, il dispose de la connectivité 5G, donc c’est un téléphone prêt pour les évolutions futures.

Il est doté d’un écran avant IPS de 6,5 pouces, d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Il s’agit donc d’un grand écran qui se distingue par sa netteté d’image élevée et sa grande fluidité. Il est accompagné de 2 haut-parleurs stéréo, donc ce moto g73 est également un bon choix si vous utilisez souvent le téléphone portable pour regarder des vidéos sur YouTube, des séries sur Disney+ ou des lives sur Twitch.

Je choisirais également ce smartphone pour la qualité de son appareil photo principal de 64 mégapixels, plus que prêt à capturer des photos nettes avec une bonne reproduction des couleurs. De plus, il est également équipé d’un objectif ultra grand-angle qui permet de prendre des photos plus polyvalentes. Le moto g73 est également bien équipé pour les selfies, car il dispose d’un appareil photo frontal de 16 mégapixels qui se comporte bien.

L’expérience agréable se poursuit avec une batterie de 5 000 mAh qui peut durer jusqu’à 2 jours avec une utilisation légère. Peu importe si vous êtes plus exigeant, vous n’aurez quand même pas à le charger avant la fin de la journée. De plus, avec une charge rapide de 30W, il se charge complètement en un peu plus d’une heure. D’autre part, il y a également des détails très utiles, comme le lecteur d’empreintes digitales, la prise jack 3,5 mm et la technologie NFC.

En résumé, le Motorola moto g73 5G est un smartphone très complet pour son prix, vous voyez qu’il est plus que prêt à vous offrir une qualité au quotidien. Sur Amazon et Ebay, il bénéficie d’une réduction de près de 80 euros, alors profitez-en et économisez une belle somme en l’achetant. Gardez à l’esprit que dans la boutique Motorola, il est proposé à 239 euros, donc il vous coûtera plus cher.

