Google Bard contre Bing Chat: toutes les différences entre les deux chats IA

Je t’explique quelles sont certaines des différences les plus importantes entre Google Bard et Bing Chat.

Depuis la popularisation de ChatGPT, il semble que la mise en œuvre de l’IA générative ne s’arrête pas. Un domaine où il pourrait se démarquer est la recherche, où Google Bard et Bing Chat sont les visages les plus reconnus. Mais quelles sont les différences entre les deux ? Laquelle de ces deux technologies vaut le plus la peine ? Dans les sections suivantes, j’analyse avec toi dix différences et similitudes entre ces deux chatbots.

7 différences entre Google Bard et Bing Chat

En prenant comme référence un total de sept catégories, allant de l’interface aux sources consultées, j’analyse les divergences entre Google Bard et Bing Chat. J’établis également des points communs que tu devrais prendre en compte.

Interface et accès

Un chatbot est un chatbot. Et cela signifie que l’interface entre les deux services est très similaire. Les deux mettent en place un champ de texte où l’utilisateur fera ses demandes. En haut, la conversation se développe où les réponses de l’IA apparaissent.

Les différences résident dans les détails. Pour l’instant, Bard est un service indépendant qui n’est pas intégré à Google Search. En revanche, Bing Chat fait partie du moteur de recherche de Microsoft et c’est pourquoi ses réponses adoptent différentes formes. Nous pouvons voir des extraits de texte générés par l’IA dans la liste des liens, mais aussi dans une section appelée Chat. Il est même intégré dans la barre latérale de Edge.

Conclusions. L’interface de Bing Chat est plus polyvalente et s’est mieux intégrée à un plus grand nombre de services. De plus, il peut être utilisé sans se connecter sur n’importe quel navigateur. Bard, quant à lui, n’a toujours pas beaucoup de relations avec les autres services de l’entreprise. Il nécessite une connexion avec un compte Google.

Introduction de commandes

L’introduction de commandes se fait dans les deux cas par le biais du texte, principalement. Cependant, ce n’est pas la seule façon d’interagir avec le chatbot.

Les deux services permettent d’utiliser le microphone pour envoyer des commandes vocales. Cela fonctionne également dans la version Web pour mobiles de Bard et dans l’application Bing sur Android et iOS. Cela rapproche les deux plateformes de ce que nous connaissions déjà avec Google Assistant et Alexa, mais renforcé par les capacités génératives de l’IA.

Cependant, il y a une surprise. Bing Chat autorise également l’ajout d’images. Donc dans ce cas, il est en avance sur son concurrent. Bien sûr, il faudra voir comment Bard est intégré dans la recherche et comment il exploite des technologies telles que Google Lens.

Conclusions. Il est évident que l’admission d’images donne un point supplémentaire à Bing Chat lors de l’introduction de commandes.

Vitesse

Bard est le roi de la vitesse. Pour commencer, il se passe de l’effet « machine à écrire » si courant dans les IA basées sur GPT-4. Les résultats du chatbot de Google apparaissent pratiquement instantanément, tandis que ceux de Bing Chat doivent finir d’être écrits.

Conclusions. Il semble que Google veut que son chatbot fasse partie intégrante des recherches et non qu’il soit un simple ajout fonctionnel. La rapidité avec laquelle les résultats apparaissent m’a rappelé à quel point les liens apparaissent rapidement dans la recherche Google. Si on le compare à Bing Chat, Bard est infiniment plus rapide.

Options de confidentialité

La confidentialité n’est pas le point fort de ces services. Il est préférable de ne pas les utiliser pour des tâches professionnelles impliquant des données sensibles sur l’entreprise. Il n’est pas non plus recommandé de fournir des informations personnelles à Bard ou à Bing Chat.

À titre d’exemple, Google indique que les conversations seront examinées par des personnes pour améliorer le service. Par défaut, vos conversations sont conservées pendant un maximum de 18 mois. Bien que je ne pense pas que Google mette autant de temps à analyser vos conversations avec Bard, cette durée n’est donc pas si pertinente.

Il en va de même pour Bing Chat. Les données que vous fournissez seront utilisées pour former le modèle linguistique et l’améliorer. Cela découle du fait que Microsoft a lancé Bing Chat Enterprise, un service payant offrant un niveau de confidentialité supérieur aux organisations corporatives.

Conclusions. Sans entrer dans les détails et sans avoir analysé de manière exhaustive la politique de confidentialité des deux services, assurez-vous que les données que vous fournissez dans le chat de Bing ou de Bard ne sont pas privées ou critiques.

Restrictions d’âge

Pour utiliser Bard, vous devez avoir plus de 18 ans et vous connecter avec un compte Google. Bing Chat, quant à lui, ne semble avoir aucune restriction à cet égard car il permet l’accès à tous les utilisateurs, même sans s’authentifier.

Conclusions. De ce détail, nous pouvons tirer une conclusion claire. Bing Chat se présente comme un produit définitif, tandis que Bard est encore une expérience restreinte pour certains utilisateurs.

Précision des réponses et sources consultées

La précision des réponses n’est pas toujours la meilleure. Après avoir beaucoup utilisé les deux services, j’ai rencontré certains problèmes que vous devriez prendre en compte :

Même lorsqu’ils effectuent une recherche sur Internet, ils se mélangent les pinceaux . Beaucoup d’utilisateurs ont supposé que le fait que Bing Chat consulte des sources sur Internet est synonyme de réponses fiables. Mais ce n’est pas vrai. Tant Bard que Bing Chat ont du mal à interpréter les liens. De plus, la recherche de Bing est parfois médiocre, ce qui ne se résout pas même avec une IA générative intégrée.

. Beaucoup d’utilisateurs ont supposé que le fait que Bing Chat consulte des sources sur Internet est synonyme de réponses fiables. Mais ce n’est pas vrai. Tant Bard que Bing Chat ont du mal à interpréter les liens. De plus, la recherche de Bing est parfois médiocre, ce qui ne se résout pas même avec une IA générative intégrée. Ils jouent le jeu quand tu te trompes . Si tu saisis des données incorrectes, presque toujours le chatbot priorise la rédaction d’une réponse plutôt que de corriger l’utilisateur. C’est pourquoi, si tu introduis des données erronées dans la conversation, il est habituel que l’IA de Bard et de Bing valide l’erreur.

. Si tu saisis des données incorrectes, presque toujours le chatbot priorise la rédaction d’une réponse plutôt que de corriger l’utilisateur. C’est pourquoi, si tu introduis des données erronées dans la conversation, il est habituel que l’IA de Bard et de Bing valide l’erreur. Elles répondent à tout prix. Avec des données générales, ce sont de bons services. Cependant, ils flanchent sur des questions très spécifiques. Malheureusement, leur priorité est de générer du texte, même s’il est faux et erroné.

Conclusions. Ni Bard ni le chat de Bing ne sont fiables. Par exemple, lorsque j’ai demandé à Bard où se trouve la gare de la Bisbal d’Empordà en Catalogne, il a dit qu’elle se trouvait au centre de la ville. Bing Chat a inventé une adresse et quand j’ai mentionné une autre rue, il s’est excusé et m’a dit que le site Web de la mairie confirmait mon affirmation. Le problème est que cette municipalité n’a aucune gare ferroviaire.

Ma réflexion à ce sujet est la suivante : que se passerait-il si au lieu d’une question sans importance, il s’agissait de quelque chose d’important, comme une question liée à la santé ?

Capacités de lecture

Combien de texte peuvent lire Bard et Bing Chat ? Cela se mesure en tokens, des unités correspondant à des mots ou des fragments spécifiques. Voici les chiffres :

Bing Chat : 2 000 tokens ou 1 500 mots

Google Bard : 2 000 tokens ou 1 500 mots

Conclusions. Il y a une égalité technique ici.

