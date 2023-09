12 nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 que vous auriez pu manquer

Nous vous présentons 12 fonctions peu connues d’iOS 17 qui sont vraiment intéressantes.

iOS 17 est la dernière version du système d’exploitation d’Apple pour les iPhone et les iPad

En juin dernier, Apple a présenté iOS 17, une nouvelle version du logiciel iPhone qui, bien qu’elle ne se distingue pas par une mise à jour apportant des nouveautés trop importantes, inclut un bon nombre de petits détails qui améliorent considérablement l’expérience utilisateur par rapport à la version précédente.

Au cours de ces derniers mois, nous avons dévoilé les principales améliorations qui arriveront avec iOS 17, certaines raisons pour lesquelles il pourrait être intéressant d’abandonner Android, mais étant donné qu’elles sont nombreuses et variées, cette fois-ci nous vous présentons 12 nouvelles fonctions d’iOS 17 que vous avez probablement manquées.

AirDrop

Avec iOS 17, AirDrop, l’application de partage de fichiers, a été mise à jour avec plusieurs nouveautés vraiment utiles. Ainsi, désormais, si vous approchez votre iPhone d’un autre iPhone, le transfert via AirDrop démarre automatiquement et vous pourrez partager vos informations de contact ou démarrer une session de SharePlay si les deux appareils utilisent une application compatible.

Mais ce n’est pas tout, si un utilisateur quitte pendant un transfert AirDrop qui est encore en cours, iOS 17 chargera le reste du fichier dans le cloud et le téléchargera sur l’appareil du destinataire. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les transferts AirDrop ne seront ni interrompus ni annulés et les deux utilisateurs ne seront pas obligés d’attendre l’un à côté de l’autre.

Appareil photo

Jusqu’à présent, lorsque vous utilisiez l’application Appareil photo de votre iPhone pour capturer un code QR, le lien flottait et vous voyiez toujours le code dans le viseur, ce qui rendait difficile le double-clic sur le lien. Mais à partir d’iOS 17, lorsque vous visez un code QR avec l’application Appareil photo, vous verrez le lien en bas de l’écran.

De plus, iOS 17 inclut également dans l’application Appareil photo un nouvel outil d’alignement pour vous aider à redresser vos photos.

FaceTime

Une autre amélioration d’iOS 17 concerne FaceTime, car à partir de cette version, vous pourrez laisser un message vidéo lorsque quelqu’un ne répond pas à votre appel et réagir avec de nouveaux emojis lors d’un appel comme le pouce en l’air ou les cœurs.

Écran verrouillé

Avec iOS 17, l’écran verrouillé de votre iPhone vous permet d’utiliser des Live Photos pour définir un fond d’écran, de sorte que chaque fois que vous activez votre appareil, vous verrez une animation avec ce fond d’écran.

De plus, maintenant, les widgets de l’écran verrouillé sont également interactifs, tout comme ceux de l’écran d’accueil.

Plans

Avec iOS 17, l’application Plans d’Apple a été mise à jour avec une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs : la possibilité de télécharger des cartes de villes entières pour pouvoir utiliser la navigation lorsque vous n’avez pas de connexion Internet.

Ainsi, une fois que vous avez téléchargé une carte, vous pourrez naviguer à travers celle-ci, voir des évaluations, des heures d’ouverture et bien plus encore, même sans connexion, et si vous êtes dans une zone avec une mauvaise couverture de données, Apple Plans vous recommandera de télécharger la carte pour la consulter hors ligne.

Mail

L’application native Mail pour iOS a également été mise à jour avec la fonction de remplissage automatique des mots de passe à usage unique reçus par e-mail, fonctionnalité qui était déjà disponible pour les codes reçus par SMs. Ainsi, lorsque vous recevez un code de connexion par e-mail, le clavier natif vous suggérera de le compléter automatiquement dans le champ correspondant.

De plus, l’application Mail d’iOS vous permettra également de configurer ces messages pour qu’ils soient automatiquement supprimés après l’insertion du code.

Messages

L’application Messages a également reçu plusieurs nouvelles fonctionnalités très utiles avec iOS 17, telles que le partage de localisation en direct, un geste de réponse plus rapide, une fonction d’enregistrement et une bibliothèque d’applications révisée pour les applications dédiées dans Messages.

Mais ce n’est pas tout, car l’application de messagerie d’Apple, tout comme l’application précédente, vous permet de configurer les messages 2FA pour que ceux-ci s’autodétruisent après l’insertion du code dans le champ correspondant.

Téléphone

iOS 17 met à jour l’application d’appels vocaux native de l’iPhone avec la possibilité de créer des affiches de contacts. Grâce à cette fonction, vous pourrez générer une carte de visite avec votre nom, une couleur de fond et une photo de vous ou un memoji.

Photos

Avec iOS 17, l’application Photos d’Apple dispose d’une interface d’édition repensée, elle est capable de reconnaître les visages de vos animaux de compagnie et de les regrouper avec les personnes et lorsque vous zoomez sur une photo, le bouton « Recadrer » s’affiche pour vous permettre d’accéder rapidement au mode d’édition et de recadrer l’image au fur et à mesure que vous la rapprochez.

Notes

À partir d’iOS 17, l’application Notes vous permet de lier des notes les unes aux autres, de sorte que vous pourrez classer différentes notes et insérer des liens qui les connectent toutes et exporter des notes vers l’application Apple Pages pour profiter de ses fonctionnalités.

Safari

Safari a également reçu plusieurs améliorations avec iOS 17, car il vous permet désormais de verrouiller les onglets privés avec Face ID et de fermer les onglets en supprimant leurs données de navigation.

De plus, la nouvelle version de Safari comprend une fonction appelée « Profils » qui vous permet de créer différents profils, par exemple, un pour le travail et un pour votre vie privée.

Paramètres

Enfin, l’application Paramètres d’iOS 17 dispose d’une nouvelle section pour le « Mode Veille » qui comprend différentes options pour celui-ci, et la section « Mots de passe » comprend une option qui vous permet de créer un groupe partagé pour partager des mots de passe et des codes 2FA avec d’autres personnes.

Mais la nouveauté la plus remarquable du menu Paramètres d’iOS 17 est une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité appelée « Voix Personnelle » qui vous permettra d’entraîner votre iPhone à parler avec votre propre ton de voix. Ainsi, après une session de formation de 15 ou 20 minutes, iOS 17 apprendra à imiter votre voix et à lire n’importe quel texte avec un ton imité.

