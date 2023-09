8 applications gratuites pour Android que vous ne connaissez probablement pas, mais qui sont plus utiles que vous ne le pensez.

Si vous cherchez régulièrement de nouvelles applications gratuites pour votre téléphone Android, nous vous présentons aujourd’hui 8 options qui valent vraiment le coup.

Applications sur un téléphone Android

Maintenant que vous devez reprendre la routine du travail et des études après de bien méritées vacances, c’est un bon moment pour renouveler le catalogue d’applications sur votre téléphone Android, en donnant une chance à d’autres alternatives moins connues que celles actuelles, mais qui sont très utiles.

C’est pourquoi, cette fois-ci, nous avons sélectionné pour vous un total de 8 applications gratuites pour Android qui ne sont pas très populaires sur le Google Play Store, mais que vous ne devriez pas négliger.

Battery Monitor

La première application de cette liste est Battery Monitor, un outil pratique avec lequel vous pouvez surveiller la température de la batterie et obtenir des informations en temps réel telles que la température, l’état de l’énergie, la tension, etc..

De plus, cette application gratuite dispose d’une interface soignée disponible en différentes options de couleur pour le mode clair et en mode sombre, et d’un widget pour l’écran d’accueil de votre téléphone qui vous permet de vérifier l’état de la batterie en un coup d’œil.

Google Play Store | Battery Monitor

Tap To Translate Screen

Tap To Translate Screen est une application simple qui vous permet detraduire automatiquement tout le texte qui apparaît à l’écran de votre téléphone, que ce soit dans les applications ou les jeux, vers plus de 100 langues différentes.

Tap To Translate Screen est une application gratuite avec des publicités, qui propose également une série d’achats in-app allant de 1,49 euro à 44,99 euros.

Google Play Store | Tap To Translate Screen

Widgets d’horloge Android

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone Android avec différents widgets, vous devez essayer Widgets d’horloge Android, une application qui propose, comme son nom l’indique, un total de 12 widgets d’horloge, à la fois analogiques et numériques, de grande qualité et très personnalisables.

Widgets d’horloge Android est une application gratuite avec des publicités et des achats intégrés variant entre 1,09 euro et 16,99 euros que vous pouvez télécharger via le lien de téléchargement direct ci-dessous.

Google Play Store | Widgets d’horloge Android

Bring Me

Bring Me est une application curieuse pour Android qui vous permet de vous rappeler où vous avez laissé votre portefeuille ou vos clés, car elle vous permet d’enregistrer l’emplacement où vous avez rangé un objet ainsi que la date et l’heure à laquelle vous l’avez fait.

De plus, Bring Me vous offre la possibilité de mettre à jour l’emplacement de ces objets en appuyant simplement sur un bouton, et vous envoie une notification de temps en temps pour que vous puissiez vérifier que ces articles sont toujours là où vous les avez laissés.

Google Play Store | Bring Me

Extinguish

Comme vous le savez probablement, l’écran est le composant matériel qui consomme le plus d’énergie sur votre smartphone, mais pour vous aider à réduire cette consommation, vous pouvez utiliser Extinguish, une application gratuite qui vous permet d’éteindre l’écran sans verrouiller le téléphone. Ainsi, les applications continueront de fonctionner en arrière-plan et vous pourrez écouter le son de n’importe quelle vidéo avec l’écran éteint.

Pour éteindre l’écran avec Extinguish, il vous suffit de toucher un petit widget flottant qui apparaît dans le coin supérieur gauche, et pour le rallumer, il vous suffit de cliquer sur le bouton de volume.

Google Play Store | Extinguish

PlainApp: File & Web Access

Si vous en avez marre des gestionnaires de fichiers Android habituels, vous devriez donner une chance à PlainApp, une application open source axée sur la confidentialité qui vous permet d’accéder en toute sécurité à vos photos, vidéos, fichiers, musique ou contacts via un navigateur web.

Mais ce n’est pas tout, car PlainApp vous permet également de prendre des notes grâce à son éditeur Markdown intégré, de lire vos sources RSS préférées, d’écouter vos audios et de regarder vos vidéos grâce à un puissant lecteur multimédia, et de sauvegarder tous vos fichiers et de les exporter vers un cloud public ou privé.

Google Play Store | PlainApp: File & Web Access

Flip clock & floating widget

Flip clock & floating widget est un widget d’horloge qui imite la nouvelle fonction « En Reposo » d’iOS 17, car il affiche une horloge qui occupe tout l’écran horizontalement et verticalement.

De plus, Flip clock & floating widget vous permet de configurer un bruit blanc pour améliorer votre concentration pendant vos études ou votre travail.

Cette application gratuite comprend deux designs d’horloge gratuits avec des thèmes clairs et sombres, et propose une version « Pro » qui coûte 2,09 euros et qui offre une grande variété de thèmes.

Google Play Store | PlainApp: File & Web Access

Google Play Store | PlainApp: File & Web Access Pro ( 2,09 euros)

Type Keeper – Your keylogger

Il est sûr que plus d’une fois vous avez écrit quelque chose sur votre téléphone et que vous l’avez perdu par erreur, ou que quelque chose que vous aviez copié dans le presse-papiers a été effacé, mais grâce à Type Keeper, cela ne vous arrivera plus jamais, car cette application gratuite se charge de garder automatiquement tout ce que vous écrivez ou copiez dans n’importe quelle application de votre téléphone Android.

Ainsi, Type Keeper enregistre tous les textes et liens que vous écrivez ou copiez sous forme d’événements, les organise par date et heure, enregistre leur emplacement au début de l’écriture, et supprime automatiquement les événements les plus anciens pour libérer de l’espace.

Google Play Store | Type Keeper – Your keylogger

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :