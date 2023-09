Cette Apple Watch est l’achat le plus intelligent du moment : même qualité pour beaucoup moins d’argent

Grande qualité de construction, excellent écran, performances puissantes et multiples fonctionnalités dans une Apple Watch que vous pouvez acheter beaucoup moins cher.

La qualité de construction de cette Apple Watch est exquise, elle se sent très bien au poignet // Image: Urban Techno.

Le récent lancement de la nouvelle Apple Watch Series 9 fait du moment idéal pour acheter l’Apple Watch Series 8, le modèle de la génération précédente. Bien qu’elle soit déjà sur le marché depuis un an, c’est une montre intelligente d’une qualité impressionnante dans tous ses aspects, du design aux performances. On peut dire que cette Apple Watch Series 8 est l’achat le plus intelligent du moment, car elle offre une expérience similaire pour beaucoup moins cher.

Et oui, cette montre intelligente d’Apple est déjà moins chère dans ses différentes versions de connectivité et de taille. Les meilleures offres sont disponibles pour l’ Apple Watch Series 8 avec connectivité GPS, qui bénéficie d’une réduction de 70 euros tant pour le modèle de 41 que pour celui de 45 millimètres. Si vous avez un poignet fin et préférez le modèle de 41 mm, vous pouvez généralement le trouver pour environ 430 euros sur Amazon. Si vous optez pour le modèle de 45 mm, il est généralement offert sur Amazon à partir de 470 euros.

Les Apple Watch Series 8 ont généralement le même prix chez MediaMarkt, où vous pouvez également les acheter avec de grandes réductions. Cependant, leur prix chez PcComponentes est généralement plus élevé, tandis que sur le site officiel d’Apple, ils ne sont plus disponibles à la vente.

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm)

Apple Watch Series 8, l’achat le plus intelligent

Cette Apple Watch Series 8 est une montre intelligente qui vous conquiert dès que vous la mettez au poignet. Son esthétique ne présente pas beaucoup de changements par rapport aux modèles précédents, mais elle reste tout de même jolie et élégante, quel que soit le coloris choisi. Elle se distingue par son grand confort et sa grande qualité de construction, ce qui la rend prête à affronter une journée exigeante après l’autre.

En fonction de la taille choisie, vous profiterez d’un écran de 1,6 (41mm) ou de 1,8 pouces (45mm). Dans les deux cas, le panneau offre d’excellentes performances, avec des images caractérisées par leur netteté, leur vivacité de couleurs et leur luminosité très puissante, pour que vous puissiez les voir même en extérieur lorsque le soleil brille intensément. La grande particularité de cet écran est qu’il dispose du mode Always On, vous permettant ainsi de consulter des informations importantes sans avoir besoin de l’allumer manuellement.

L’Apple Watch Series 8 est équipée du processeur Apple S8, offrant des performances impressionnantes lors de l’exécution de toutes les tâches. Depuis la boutique d’applications d’Apple, vous pouvez télécharger des applications telles que Spotify, Strava et même des jeux. De plus, vous disposez des applications préinstallées telles que Plans, Wallet et Météo. La montre intelligente d’Apple permet également de passer des appels téléphoniques, de recevoir des notifications et même de détecter les accidents de la route.

Il s’agit d’un appareil très utile pour surveiller votre activité physique et votre santé. Avec l’Apple Watch Series 8, vous pouvez analyser le moindre détail de vos séances d’entraînement, grâce notamment à un GPS qui enregistre votre position lorsque vous êtes en dehors de chez vous. De plus, que ce soit pendant vos activités sportives ou tout au long de la journée, vous pouvez utiliser des fonctions de santé telles que l’électrocardiogramme, le capteur de température et la mesure de l’oxygène dans le sang.

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm)

En ce qui concerne l’autonomie, la Watch Series 8 est une montre intelligente que vous devrez recharger tous les jours si vous l’utilisez au maximum. Le bon côté, c’est qu’elle se charge complètement en moins d’une heure, vous n’avez donc pas besoin d’attendre longtemps pour reprendre son utilisation. Au fait, vous avez également à votre disposition un mode économie d’énergie pour les moments où vous souhaitez prolonger un peu plus l’autonomie.

Si vous avez toujours voulu avoir une Apple Watch ou si vous souhaitez renouveler celle que vous utilisez depuis quelques années, cette Apple Watch Series 8 est l’achat le plus intelligent. Rappelez-vous qu’elle est réduite jusqu’à 70 euros dans des stores tels qu’Amazon et MediaMarkt, vous pouvez donc l’acheter à un prix très avantageux.

