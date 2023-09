Diamant trouvé le plus cher du monde : il fait 170 carats et vaut une grande fortune

Son couleur et sa taille en font une pièce vraiment convoitée.

Ce diamant vient d’être découvert et vaut déjà une fortune considérable

L’espace extérieur cache de nombreux secrets qui renferment d’immenses richesses. Nous avons déjà vu à l’époque l’astéroïde des 10 000 billions. Cependant, notre monde abrite également des minéraux d’une valeur immense qui attirent beaucoup l’attention. Beaucoup des minéraux de grande valeur présents sur Terre servent à fabriquer de nombreux objets, notamment nos téléphones portables.

Cependant, d’autres sont utilisés pour des objets plus luxueux et somptueux, dans le but de montrer le statut et le pouvoir des élites. C’est le cas de celui que nous allons traiter aujourd’hui. Bien que les diamants puissent être incorporés de manière efficace dans de nombreux objets de notre quotidien, il est vrai que les bijoux en représentent une bonne part.

Un nouveau diamant de dimensions colossales et d’une couleur plutôt surprenante a été découvert. Selon Urban Techno, il est actuellement la pierre précieuse la plus chère au monde.

Lulo Rose, le diamant le plus cher du monde

A 170 carat pink diamond has been discovered in Angola. It’s the world’s largest pink diamond in 300 years. It is called the “Lulo Rose, » and was found at the Lulo Alluvial Diamond Mine. pic.twitter.com/SHe4b7Kh5s — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) 27 juillet 2022

Les diamants sont des formes allotropiques de carbone formées de manière totalement naturelle sur notre planète. Ils mettent un milliard d’années à se former et sont généralement produits par des phénomènes géologiques tels que les collisions entre les différentes plaques tectoniques de notre planète. Ils peuvent se présenter dans différentes couleurs, bien que la plus courante soit celle qui est cristalline et qui n’a pas vraiment de couleur. Ce n’est pas le cas du diamant rose dont il est question aujourd’hui, car c’est précisément sa teinte qui le rend incroyablement précieux.

Jusqu’à très récemment, ces diamants n’étaient obtenus que d’une mine spécifique en Australie, mais cette mine est fermée depuis un certain temps, ce qui rend leur découverte de plus en plus difficile. Sur dix mille diamants, un seul a généralement cette teinte rose, ce qui le rend extrêmement rare dans un objet qui est déjà en soi rare.

Le Lulo Rose a une taille de 170 carats et n’est actuellement pas à vendre, mais sa valeur est inestimable. Il y a six ans, en 2017, un diamant rose de 59,6 carats a été mis en vente et a été vendu pour 71,2 millions de dollars. Ainsi, ce diamant de 170 carats pourrait avoir une valeur encore plus folle à laquelle il faudrait ajouter l’inflation régnant dans une grande partie du monde.

Pour l’instant, ce diamant n’est pas du tout en vente. Mais s’il l’était, il pourrait devenir le diamant le plus cher de l’histoire en raison de sa taille colossale et de sa grande qualité. La situation actuelle du monde fait que beaucoup de ces pièces sont obtenues grâce au travail esclave ou dans des conditions vraiment terribles, principalement en Afrique.

Pour récapituler :

Les diamants sont très rares sur notre planète, ce qui les rend très convoités.

Il existe des diamants de nombreuses couleurs, mais ceux qui ne sont pas transparents sont généralement encore plus recherchés que les normaux .

. Un diamant absolu, le Lulo Rose, vient d’apparaître, avec ses 170 carats.

À l’époque, un diamant rose de seulement 59,6 carats coûtait 71,2 millions de dollars.

Cependant, celui-ci, qui le surpasse de 110 carats, n’est pas à vendre mais pourrait être le plus cher de l’histoire.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :