L’oublié de l’année est ce puissant smartphone premium de Motorola

C’est l’un des meilleurs exemples de design premium sur un téléphone Android et peu de gens le connaissent.

Le Motorola edge 40 est une bête de technologie et de design, avec un nouveau processeur, et a été lancé en mai 2023 sans aucun bruit.

Motorola est une entreprise qui a déjà changé de mains à plusieurs reprises. C’était l’un des grands noms de la téléphonie dans les années 90 et au début des années 2000, mais peu à peu, elle a dû succomber à diverses acquisitions de Google et Lenovo pour survivre. Mais elle continue de fabriquer d’excellents terminaux.

Actuellement, elle a plusieurs smartphones répartis dans les gammes d’entrée, moyenne et haut de gamme, et aujourd’hui, je veux vous montrer un bijou qui a été caché pendant des mois. Peu de gens étaient au courant du motorola edge 40 depuis le mois de mai, un téléphone haut de gamme de milieu de gamme avec une puissance équivalente à celle de certains haut de gamme actuels.

Achetez ce Motorola méconnu, mais fortement recommandé

Ce que Motorola nous propose en premier avec cet edge 40, c’est un design impressionnant et des matériaux de haute qualité. Il s’agit d’un téléphone d’une épaisseur de seulement 7,5 mm et d’un poids de 167 grammes. Il est fabriqué en verre et aluminium avec une résistance IP68 à l’eau et à la poussière. Il est disponible en noir, bleu et vert, avec une finition rugueuse à l’arrière.

Son impressionnant écran pOLED de 6,55″ et de résolution Full HD+ le rend spécial. Il a une fluidité incroyable grâce à son taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, spécialement conçu pour le gaming. Il a une luminosité maximale de 1200 nits avec une compatibilité HDR10+. Il a également un écran courbé sur les côtés et un lecteur d’empreintes intégré au panneau.

À l’intérieur, le moteur de ce motorola edge 40 est le Dimensity 8020 en 6 nm qui atteint une vitesse d’horloge de 2,6 GHz. Il est accompagné du processeur graphique ARM Mali-G77, d’un module de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 256 Go de stockage interne de type UFS 3.1 et d’une vitesse très élevée. Ses performances sont particulièrement bonnes sous Android 13, non seulement parce qu’il atteint les 718 000 points sur Antutu, mais aussi parce que nous l’avons utilisé et c’est incroyable.

Un autre aspect dont nous devons parler est la photographie. À l’arrière, nous avons un double appareil photo avec stabilisateur optique d’image composé d’un capteur principal Omnivision OV50A de 50 MP f/1.4 qui capture plus de lumière que n’importe quel autre, et un objectif grand angle combiné avec un objectif macro de 13 MP. Vous pourrez enregistrer en 4K à 60 fps sans problème. Son objectif frontal de 32 MP est génial pour les portraits et les vidéos en 1080p d’une grande netteté.

C’est l’un des téléphones les plus fins du marché actuel, mais sa batterie de 4400 mAh est suffisante pour une autonomie de 2 jours d’utilisation. Nous avons une charge rapide de 68 W par câble et sans fil de 15 W. En conclusion, sa connectivité se résume comme suit : 5G, NFC, GPS, Double SIM (avec eSIM), WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

