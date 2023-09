Toute la planète dépend de cette entreprise: elle se trouve sur une petite île et court un énorme danger

La production technologique du monde entier dépend d’une entreprise dans une région chaude du monde.

Une guerre inconnue de beaucoup pourrait changer l’histoire du monde

Le monde ne souffre plus de pénuries comme il a pu le faire par le passé. Pendant des années, nous avons été témoins d’une crise des semi-conducteurs et d’une pénurie constante de puces dans les actualités. Cela est en grande partie dû au fait que ce type de produit a été crucial dans la géopolitique mondiale, devenant ainsi l’un des points sur lesquels tous les experts se sont concentrés.

À ce stade, il y a une petite île, de la taille de l’Estrémadure, qui est essentielle dans ces mouvements stratégiques et de ressources. Il s’agit de l’île de Taïwan.

Taïwan, une île clé pour le monde entier

Taïwan est un petit pays situé entre la mer de Chine et l’océan Pacifique. Officiellement connue sous le nom de République de Chine, elle n’est même pas pleinement reconnue par tous les pays du monde. Cependant, cela ne l’a pas empêchée de prendre le contrôle des centres technologiques les plus importants de la planète. Le pays en tant que tel est apparu dans les années 40, lorsque la guerre civile chinoise (1927-1949) a abouti à la fuite du côté de la République de Chine vers l’île de Formose. Pendant ce temps, ce que nous connaissons aujourd’hui comme la Chine abritait la République populaire de Chine.

L’indépendance de l’île est menacée par la géopolitique mondiale, et surtout par l’intérêt des pays à contrôler des biens aussi précieux que les puces.

Lors d’une interview pour le Financial Times, l’historien du Monde actuel, Chris Miller, expliquait les raisons importantes pour lesquelles la production de puces est la plus importante du monde en termes de géopolitique. Tous les mouvements des acteurs mondiaux, antagonistes les uns envers les autres, visent à avoir une réserve importante de puces pour approvisionner leur électronique grand public. En réalité, Chris Miller lui-même expliquait dans son livre La guerre des puces l’importance qu’a eue l’interdiction de Donald Trump concernant la volonté de la Chine de construire ses propres processeurs et puces.

À Taïwan, l’île dont nous parlons, se trouve non seulement la plus grande production de puces de la planète, mais aussi les usines avec la technologie la plus avancée pour les produire.

À une époque de stabilité politique entre les grandes puissances du monde, il n’y avait aucun problème à ce que la production de puces avancées soit concentrée dans une région particulière du monde. Cependant, avec l’instabilité entre ces pays, il est de plus en plus nécessaire de diversifier. Maintenant, chaque pays veut avoir ses propres usines de fabrication de puces.

La guerre des puces : La grande lutte pour la domination mondiale

Il est vrai que ces dernières décennies, on a essayé de déplacer la production de puces de l’île de Taïwan, mais elle reste l’un des centres technologiques et productifs les plus importants du monde. C’est pourquoi l’avenir de ce territoire pourrait être crucial pour le fonctionnement de toute la technologie de notre monde. Et pas seulement ça, mais aussi celle qui nous permettra de voyager vers d’autres.

En résumé :

L’île de Taïwan est considérée comme la véritable Chine après la défaite de l’armée nationaliste lors de la guerre civile chinoise.

Pendant plus de quatre-vingts ans, l’île s’est affirmée comme l’une des puissances technologiques de l’Asie et du monde entier.

Elle abrite les usines et les entreprises de puces les plus importantes du monde.

Le problème réside dans les tensions concernant la domination de l’île par la Chine et les États-Unis.

Par conséquent, le destin de la production technologique dépend en grande partie de ce qui se passe sur cette île.

