Meilleurs smartphones à moins de 300 € – Septembre 2023

Si vous recherchez un smartphone abordable et incroyable, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous passerons en revue les 5 meilleurs smartphones qui coûtent moins de 300 €. Lisez la suite !

Meilleurs smartphones à moins de 300 €

1. Redmi Note 12 Turbo

Commençons par le Redmi Note 12 Turbo, un excellent choix pour quiconque veut un appareil puissant à un prix juste. Le téléphone fonctionne avec la puce Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2, qui est très rapide et efficace. Il dispose également de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, ce qui est suffisant pour tous les utilisateurs.

L’écran du Redmi Note 12 Turbo est impressionnant, avec un écran AMOLED de 6,67 pouces qui a une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Cela signifie que l’écran est net, fluide et réactif.

Le système de caméra du smartphone est également impressionnant, avec un appareil photo principal de 64 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP et une lentille macro de 2 MP. Ces caméras peuvent capturer des photos et des vidéos incroyables dans toutes les situations. Pour les selfies, il y a un appareil photo frontal de 16 MP qui peut prendre des clichés clairs et magnifiques.

Enfin, le Note 12 Turbo a une énorme batterie de 5000 mAh qui peut durer longtemps et prend en charge la charge rapide de 67 W. Cela signifie que vous pouvez utiliser le téléphone pendant des heures sans vous soucier de manquer de batterie. Le téléphone dispose également de la fonction NFC et d’un émetteur infrarouge, qui sont des fonctionnalités utiles.

Meilleurs smartphones à moins de 300 €

2. Redmi Note 12T Pro

La marque Redmi propose également une excellente option pour les joueurs mobiles, le Redmi Note 12T Pro. Ce smartphone est équipé d’une puce MediaTek Dimensity 8200 Ultra (4 nm), qui offre des performances et une efficacité impressionnantes. Il dispose également de 8 Go ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1, vous permettant ainsi d’exécuter plusieurs applications et jeux en toute fluidité.

Le Redmi Note 12T Pro possède un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec une résolution de 1080 x 2460 pixels et un taux de rafraîchissement ultra rapide de 144 Hz. Cela garantit une expérience de jeu fluide et réactive, ainsi que des couleurs vibrantes et des détails nets.

Pour les amateurs de photographie, le Redmi Note 12T Pro offre un triple appareil photo arrière, composé d’un capteur principal de 64 MP, d’un objectif ultra grand angle de 8 MP et d’une lentille macro de 2 MP.

Le Redmi Note 12T Pro dispose également d’une grande batterie de 5080 mAh et prend en charge la charge rapide de 67 W. Le téléphone propose également d’autres fonctionnalités telles qu’un port infrarouge, NFC et une résistance à la poussière et aux éclaboussures IP53.

3. iQOO Z8

Si vous recherchez un téléphone capable de gérer le multitâche et les jeux facilement, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à l’iQOO Z8 récemment lancé. Ce téléphone est alimenté par la puce Mediatek Dimensity 8200 avec 8 Go ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go d’espace de stockage.

L’iQOO Z8 dispose d’un écran IPS LCD de 6,64 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le téléphone est équipé d’un système de caméra arrière double, composé d’un appareil photo principal de 64 MP avec OIS et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Il dispose également d’un appareil photo frontal de 16 MP pour les selfies et les appels vidéo.

L’iQOO Z8 est doté d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide de 120 W. Il dispose également d’une prise casque 3,5 mm, d’un émetteur infrarouge, de haut-parleurs stéréo et d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Meilleurs smartphones à moins de 300 €

4. Motorola Moto G Stylus 5G 2023

Si vous recherchez un téléphone qui peut améliorer votre productivité, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil au Motorola Moto G Stylus 5G 2023. Ce téléphone est fourni avec un stylet qui vous permet de dessiner, prendre des notes et naviguer facilement. Le téléphone fonctionne avec un processeur Snapdragon 6 Gen 1 avec 6 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Le téléphone dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Motorola Moto G Stylus 5G 2023 arbore un système de double caméra avec un appareil photo principal de 50 MP et un objectif ultra grand angle de 8 MP. À l’avant, il y a un appareil photo de 16 MP pour les selfies.

Enfin, le téléphone est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide de 20 W. Il dispose également de haut-parleurs stéréo, d’une conception hydrofuge et d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

5. POCO X5 Pro 5G

Enfin, nous avons un autre excellent téléphone 5G qui ne vous ruinera pas, le POCO X5 Pro 5G. Cet appareil est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G, associé à 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Le POCO X5 Pro 5G est également doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, similaire à son grand frère.

Le téléphone est équipé d’un appareil photo principal de 108 MP capable de capturer des photos époustouflantes, ainsi que d’un objectif ultra grand angle de 8 MP et d’une lentille macro de 2 MP. Il dispose également d’un appareil photo selfie de 13 MP à l’avant.

Le téléphone est doté d’une grande batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide de 67 W. Il dispose également de certaines fonctionnalités supplémentaires comme une prise audio 3,5 mm et un émetteur infrarouge.

Si vous avez un budget plus serré, consultez notre liste des meilleurs smartphones à moins de 150 €

Actualité mobile et vidéo du moment