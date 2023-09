Combien coûte Resident Evil 4 Remake: Separate Ways, le DLC du jeu de Capcom ?

Capcom a révélé le prix de Resident Evil 4 Remake: Separate Ways, le DLC de son titre qui sortira le 21 septembre.

Ceci est le prix de Resident Evil 4 Remake: Separate Ways

Lors du dernier State of Play de PlayStation, nous avons pu voir de nombreuses nouvelles concernant les prochaines sorties de Sony pour la PS5 et le PS VR2, et l’un des jeux ayant un certain protagonisme était Resident Evil 4 Remake, car le titre de Capcom est apparu lors de l’événement pour partager diverses nouveautés. Parmi ces nouveautés, un nouvel aperçu du mode VR du jeu a été montré, qui sera exclusif aux lunettes de réalité virtuelle de la PlayStation 5, ainsi que la date d’arrivée d’une mise à jour qui comprendra le mode Mercenaires.

Cependant, ce n’était pas tout, car Capcom a annoncé et révélé la date de sortie du DLC de Resident Evil 4 Remake, appelé Separate Ways. Celui-ci sera en réalité lancé dans le jeu le 21 septembre prochain, tout comme le mode Mercenaires, et il sera provoqué par Ada Wong. Quelques heures après tout cela, la société japonaise a souhaité partager de nouveaux détails sur cette extension.

Ceci est le prix de Separate Ways, le DLC de Resident Evil 4 Remake

Parmi ces nouveaux détails de Separate Ways, nous pouvons trouver le prix auquel il sera disponible dans Resident Evil 4 Remake, aussi bien sur PS5, PS4, Xbox Series X|S que sur PC. Capcom (via GamingBolt) a confirmé que le DLC sera au prix de 9,99 dollars, ce qui signifie que son prix en euros en France sera probablement de 9,99 euros. L’autre nouveauté qu’ils ont partagée concernant cette extension concerne un aspect jouable, car en plus des mécaniques vues dans le jeu de base, elle donnera à Ada Wong un pistolet d’accrochage, qui servira à « abattre des ennemis à distance et à lancer une attaque au corps-à-corps« , ainsi que pour atteindre certains endroits.

Évidemment, ce qui nous intéresse le plus ici est son prix de 9,99 dollars, mais il est toujours bon de rappeler le reste. Resident Evil 4 Remake: Separate Ways nous mettra dans la peau d’Ada pour revivre les événements du jeu de base de son point de vue. De même, Luis Serra jouera également un rôle important, tout comme Albert Wesker en tant qu’antagoniste.

N’oubliez pas que Resident Evil 4 Remake: Separate Ways sortira sur PlayStation, Xbox et PC le 21 septembre 2023, et cela se fera au prix de 9,99 euros, presque certainement, puisque son prix en dollars est de 9,99.

