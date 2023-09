5 fuites et rumeurs sur les iPhone 15 qui finalement ne se sont pas concrétisées

Ni USB-C Thunderbolt, ni charge rapide plus rapide… les rumeurs ne portent pas sur l’iPhone 15.

Les fuites sur les iPhone 15 qui ne se sont pas réalisées

Apple a organisé son événement Wonderlust mardi dernier où il nous a présenté les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro, l’Apple Watch Series 9 et la deuxième génération de l’Apple Watch Ultra. Un événement lors duquel bon nombre des fuites que nous avions s’avéraient vraies, bien que pas toutes. C’est pourquoi nous allons énumérer tout ce que nous n’avons pas vu lors de la présentation des iPhone 15.

Apple Watch Ultra en noir

Une des nouveautés que nous attendions pour l’Apple Watch Ultra de deuxième génération, en plus de son nouveau processeur, était une nouvelle couleur noir titane. Mark Gurman l’a rapporté depuis Bloomberg, mais finalement, nous n’avons pas vu de nouvelle couleur. L’Apple Watch Ultra de deuxième génération est toujours disponible uniquement en une seule couleur : titane naturel.

iPhone 15 Ultra

Il y avait beaucoup de rumeurs qui avançaient un changement de nom pour l’iPhone Pro de 6,7 pouces. Des nouveautés comme la lentille périscope et son nouveau zoom pouvaient le laisser penser, mais finalement, l’iPhone 15 Pro de 6,7 pouces conserve le suffixe Pro Max. Maintenant, on dit que les iPhone 16 porteront l’appellation Ultra. Un jour, ils auront peut-être raison. C’est ce que je me dis.

Câbles de charge USB-C de couleurs

De nombreux fuites annonçaient d’Apple qu’elle lancerait de nouveaux câbles de charge USB-C tressés de couleurs assortis aux couleurs des iPhone 15. Bien que tous les iPhone 15 soient livrés avec un câble USB-C tressé, ils contiennent toujours le même câble blanc, et aucune option de couleur n’est disponible séparément. Les câbles de couleur présumés ont peut-être été conçus pour un autre produit, comme un nouvel iMac (qui est livré avec un Magic Keyboard et une souris inclus dans la boîte).

Charge plus rapide sur les iPhone 15 Pro

Le mois dernier, 9to5mac a rapporté que les iPhone 15 Pro, auraient la charge la plus rapide de l’histoire de l’iPhone. Une charge rapide qui atteindrait jusqu’à 35 W de puissance. Une charge qui aurait beaucoup été améliorée par rapport à la génération précédente, puisque les iPhone 14 Pro se chargent à 27 W.

La société de la pomme ne mentionne rien sur la charge rapide des iPhone 15, mais sur la page web où sont indiquées toutes les spécifications, il est mentionné que les iPhone 15 peuvent se recharger à 50% en une demi-heure avec un adaptateur de 20 W.

Il n’est pas clair si les limites sont les mêmes que celles de l’iPhone 14 ou si les nouveaux appareils sont capables de se charger à des vitesses supérieures lorsqu’un chargeur différent est utilisé.

Prise en charge du port USB-C Thunderbolt sur les modèles Pro

Bien que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro aient tous deux un port USB-C, seuls les modèles Pro sont compatibles avec des vitesses USB 3, atteignant jusqu’à 10 Gbps pour le transfert de données. Cela signifie que les modèles Pro ne sont pas compatibles avec l’USB-C Thunderbolt 4 dont on a beaucoup fait référence.

À la place, les iPhone 15 ont un USB-C 2.0, tandis que les iPhone 15 Pro ont un USB-C 3, cela s’explique par le fait que le composant du contrôleur n’est pas dans l’A16 Bionic, mais dans l’A17 Pro.

Beaucoup de rumeurs se sont avérées exactes. Nous avons vu le Dynamic Island et les 48 Mp sur la lentille principale des iPhone 15, ainsi que l’USB-C sur tous les modèles, le titane ou la nouvelle lentille périscope, mais au moins, les rumeurs n’ont pas tout prédit totalement.

