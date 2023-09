C’est la tablette Android que nous vous recommandons et elle est désormais à moins de 100 euros : puissance, 144 Hz et batterie de 9510 mAh

Nous avons analysé cette tablette OnePlus et nous pensons que c’est un excellent rapport qualité-prix. De plus, elle bénéficie déjà d’une réduction de plus de 100 euros.

Un écran énorme de 11,61 pouces inonde l’avant de cette tablette que nous recommandons // Image : AndroAall.

La Xiaomi Pad 6 est le modèle que nous recommandons habituellement lorsque vous recherchez une puissante tablette Android de qualité sans dépenser beaucoup d’argent. Cependant, il existe d’autres options tout aussi valables sur le marché. Cette fois, nous voulons que vous découvriez la OnePlus Pad, une tablette que vous pouvez utiliser pour jouer, regarder des séries, étudier vos notes ou éditer vos photos. L’expérience avec cette tablette est très bonne, même lorsque vous êtes exigeant dans son utilisation.

Nous vous recommandons également la OnePlus Pad en raison de la superbe remise dont elle bénéficie, vous pouvez maintenant économiser 100 euros sur votre achat. Son prix de vente recommandé est de 499 euros, mais vous la trouverez sur AliExpress pour 390 euros. Vous devrez ajouter 4 euros pour la livraison, mais même ainsi, son prix descend en dessous de 400 euros. Si nous la considérions déjà comme un bon achat à son prix d’origine, elle nous semble maintenant tout simplement être un achat très judicieux si vous voulez une tablette compétente sans dépenser une fortune.

Sur Netcost-security.fr, nous avons pu analyser cette OnePlus Pad, nous connaissons donc bien ses performances. Nous savons qu’elle dispose d’un écran de qualité, de bonnes performances, d’une bonne autonomie et d’un logiciel regorgeant de fonctionnalités utiles. Il y a tellement d’autres raisons pour lesquelles il vaut la peine de l’acheter, et nous allons vous les expliquer ci-dessous.

OnePlus Pad, une tablette que nous adorons avec 100 euros de réduction

En ouvrant la boîte de la OnePlus Pad, vous trouverez une tablette d’excellente qualité de construction, on sent que OnePlus a mis beaucoup de soin dans sa conception. Vous remarquerez à quel point elle est fine, avec une épaisseur de seulement 6,54 millimètres. De plus, bien qu’elle ait une esthétique assez simple, nous aimons beaucoup la couleur verte choisie par le fabricant.

Nous laissons l’arrière de côté pour analyser son devant, dominé par un écran LCD de 11,61 pouces, une résolution Full HD+ (2800 x 2000 pixels), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité de 500 nits. L’écran offre une bonne expérience, avec des couleurs vives, une netteté élevée et d’excellents angles de vision. La OnePlus Pad est une bonne tablette pour regarder du contenu multimédia, elle est également équipée de 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos qui offrent une qualité sonore exceptionnelle.

Sous le châssis, le processeur MediaTek Dimensity 9000 travaille, ce qui offre une très bonne performance même lors d’une utilisation intensive. Cela signifie que vous pouvez utiliser la tablette pour n’importe quelle tâche, y compris l’édition de vidéos ou les jeux. Le processeur est accompagné de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’OxygenOS 13.1 basé sur Android 13 en tant que système d’exploitation, une version chargée d’outils très utiles comme la barre des tâches inférieure.

La OnePlus Pad brille également grâce à une autonomie étendue grâce à l’énorme batterie de 9510 mAh. Selon notre expérience, elle peut facilement durer une journée de travail de 8 heures avec une utilisation intensive. Si vous n’êtes pas très exigeant, vous pourrez l’utiliser pendant plusieurs jours sans avoir besoin du chargeur. Gardez à l’esprit que la tablette prend en charge une charge rapide de 67W, vous aurez donc besoin de très peu de temps pour charger sa grande batterie.

➡️ Voir l’offre OnePlus Pad avec le code FR45

Attention, vous pouvez également utiliser la tablette OnePlus pour prendre des photos et participer à des appels vidéo, car elle est équipée d’un appareil photo arrière de 13 MP et d’un appareil photo frontal de 8 MP. Comme vous pouvez le voir, c’est une tablette qui offre des performances haut de gamme, mais pour beaucoup moins d’argent.

Vous pouvez l’acheter pour environ 400 euros sur AliExpress, jusqu’à 437 euros si vous préférez faire votre achat sur AliExpress Store pour le recevoir plus rapidement. Pendant ce temps, dans la boutique officielle de OnePlus, elle ne descend pas en dessous de 499 euros.

