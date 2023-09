Les utilisateurs premium de X (Twitter) peuvent désormais masquer le compte de leurs j’aime

Twitter, désormais connu sous le nom de X, a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité pour ses abonnés Premium qui leur permet de masquer leur onglet « J’aime » de la vue publique. Cette fonctionnalité fait partie des efforts de X pour offrir plus d’options de confidentialité à ses utilisateurs. Dans cet article, nous discuterons en détail de cette nouvelle fonctionnalité, de ses avantages, de son utilisation et de son impact sur la plate-forme.

Quelle est la nouvelle fonctionnalité ?

La nouvelle fonctionnalité permet aux abonnés Premium de X de masquer leur onglet « J’aime » de la vue publique. Cela signifie que les autres utilisateurs ne pourront pas voir les publications que l’abonné a aimées. Après avoir activé cette fonctionnalité, le « contenu aimé » de l’utilisateur disparaîtra complètement de la carte de profil lorsqu’elle est vue par des tiers. Avant cela, Elon Musk a publié sur la plate-forme l’année dernière que le « contenu aimé » devrait être privé par défaut.

Cependant, le contenu que Musk lui-même a aimé est toujours public. Dans les premières heures de ce matin, il a recommandé aux utilisateurs de « le garder ouvert » et a déclaré que s’ils rencontrent des tweets favoris et intéressants, il est recommandé d’utiliser la fonction « signet » à la place. Cette fonctionnalité est facultative et les utilisateurs peuvent choisir de l’activer ou de la désactiver à tout moment.

Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité ?

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, les abonnés Premium de X doivent suivre ces étapes :

1. Ouvrez l’application X et accédez à votre profil.

2. Appuyez sur les trois points en haut à droite de l’écran.

3. Sélectionnez « Paramètres et confidentialité » dans le menu déroulant.

4. Appuyez sur « Confidentialité et sécurité ».

5. Faites défiler jusqu’à la section « J’aime » et activez ou désactivez l’option « Masquer l’onglet J’aime ».

Une fois que l’utilisateur a activé la fonctionnalité, son onglet J’aime sera masqué de la vue publique.

Avantages de la nouvelle fonctionnalité

La nouvelle fonctionnalité offre plusieurs avantages aux abonnés Premium de X. En voici quelques-uns :

1. Confidentialité accrue : La fonctionnalité permet aux utilisateurs de garder leurs likes privés, ce qui peut être bénéfique pour ceux qui ne souhaitent pas partager leurs centres d’intérêt avec les autres.

2. Pression sociale réduite : La fonctionnalité peut aider à réduire la pression sociale exercée sur les utilisateurs pour qu’ils aiment certaines publications ou du contenu afin de gagner en popularité ou en approbation.

3. Meilleur contrôle sur les informations personnelles : La fonctionnalité donne aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs informations personnelles et sur ce qu’ils partagent avec les autres.

Impact sur la plate-forme

La nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans les efforts de X pour offrir plus d’options de confidentialité à ses utilisateurs. On s’attend à ce qu’elle ait un impact positif sur la plate-forme en la rendant plus conviviale et axée sur la confidentialité. La fonctionnalité peut également contribuer à réduire l’impact négatif des médias sociaux sur la santé mentale en réduisant la pression sociale et en augmentant la confidentialité.

Dernières paroles

En conclusion, la nouvelle fonctionnalité de X qui permet aux abonnés Premium de masquer leur onglet J’aime de la vue publique est un ajout bienvenu à la plate-forme. Elle offre plusieurs avantages aux utilisateurs, dont une confidentialité accrue, une réduction de la pression sociale et un meilleur contrôle des informations personnelles. La fonctionnalité est facile à utiliser et devrait avoir un impact positif sur la plate-forme.

X travaille sur de nouvelles fonctionnalités pour attirer les utilisateurs, en particulier les abonnés premium, sur la plate-forme. Selon un communiqué du chercheur indépendant Travis Brown, au mois dernier, c’est-à-dire le 15 août, entre le 1er juillet et le 10 août, seulement environ 94 000 utilisateurs s’étaient inscrits à X Premium. Cependant, au cours du dernier mois et demi, X a ajouté environ 16 000 nouveaux abonnés nets chaque semaine. ITHome rapporte qu’au moins 827 615 utilisateurs se sont abonnés à X Premium. Musk a précédemment annoncé que la plate-forme X compte 540 millions d’utilisateurs mensuels. En proportion, les utilisateurs abonnés à X Premium représentent seulement 0,15% du total. Cependant, ce chiffre est en augmentation et ces nouvelles fonctionnalités y contribuent.

Actualité mobile et vidéo du moment